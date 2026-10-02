0-3. Costa Rica deja a Nicaragua con un pie de caer a la Liga B de Naciones de la Concacaf

Antes del encuentro, tanto la Tricolor como la Azul y Blanco habían quedado eliminadas de clasificar a los cuartos de final de la Liga A tras las victorias de Curazao y Haití, que lideran el grupo con nueve puntos en tres jornadas.

Sin la clasificación en juego, el objetivo de ambos equipos era evitar terminar de último o penúltimo en el grupo, pues ello significaría caer en la Liga B de la Liga de Naciones, es decir una especie de segunda división de la región, y además podría perder la posibilidad de pelear por un cupo a la Copa Oro.

Y Costa Rica, de la mano del nuevo seleccionador, el exjugador Bryan Ruiz, cumplió. Enfrente encontraron a una Nicaragua que firmó una buena primera parte, en la que no permitió gol.

Sin embargo, en la segunda parte los costarricenses definieron el partido en los primeros minutos. Un gol de Orlando Sinclair al minuto 57 y otro de Carlos Mora al minuto 60, tras un error de la defensa nicaragüenses, sentenciaron el juego.

Un tanto de Kengel Michel en el minuto 97 acabó con las ilusiones de los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, que siguen sin puntos en tres fechas

Costa Rica, que sumó sus primeros tres puntos, se tomó en serio el encuentro y convocó al experimentado guardameta Keylor Navas, que fue titular, y al centrocampista Celso Borges, que entró de cambio.

La Azul y Blanco salió al terreno sin ninguna intención de regalar nada e intentó principalmente con contragolpes, sin éxito.

Nicaragua y Costa Rica están en la liga A, el máximo nivel del torneo, en un grupo en el que están Curazao y Haití, que lo lideran con 9 puntos, República Dominicana, sigue en la pelea con 6 enteros, y Trinidad y Tobago (sin puntos).

0. Nicaragua: Brandon Mayorga; Óscar Acevedo, Juan Luis Pérez, Marvin Fletes, Justing Cano (m.63 Byron Bonilla); Jonathan Moncada (m.59 Bancy Hernández), Kadeem Cole, Ramón Estrada, Raheem Cole; Widman Talavera y Jorge García (m.70 Efraín Mejía).

3. Costa Rica: Keylor Navas; Yerlan Sosa, Jeyland Mitchell (m.19 Juan Pablo Vargas), Francisco Calvo, Darril Araya (m.56 John Paul Ruiz); Sebastián Acuña, Roan Wilson, Kenyel Michel, Claudio Montero (m.56 Josimar Méndez), Carlos Mora (m.78 Celso Borges); y Orlando Sinclair (m.78 Gerson Torres).

Goles: 0-1, m.57: Orlando Sinclair. 0-2, m.60: Carlos Mora. 0-3, m.97: Kenyel Michel.

Árbitro: el guatemalteco Walter Lópeza amonestó a los nicaragüenses Juan Luis Pérez, Efraín Mejía y Ramón Estrada, y a los costarricenses Carlos Mora y Josimar Méndez)

Incidencias: partido del grupo A de la Liga de Naciones de la Concacaf disputado en el Estadio Nacional de Fútbol, en Managua.