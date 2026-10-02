Argentina recibe a Burkina Faso y avanza con su recambio antes de la despedida de Messi

En su primer partido tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, la Albiceleste derrotó este miércoles por 4-0 a Bolivia con varios debutantes en el campo de juego, en lo que marcó el inicio de la renovación impulsada por el entrenador Lionel Scaloni, que acaba contrato a final de año y aún no ha ratificado su continuidad, de cara a la Copa América 2028.

"Vamos a probar jugadores más que sistemas. La manera la tenemos aceitada, hemos probado otras cosas pero no es la idea. El rival del sábado es importante, será una buena prueba", dijo Scaloni en rueda de prensa tras la victoria ante Bolivia.

En el encuentro disputado en la ciudad de Córdoba, el entrenador le dio minutos por primera vez en la selección absoluta a Román Vega (Zenit, Rusia), Santiago Simón (Toluca, México), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Valentín Gómez (Real Betis, España) y Leonel Flores (Boca Juniors, Argentina).

"Para nosotros es un orgullo darles la oportunidad, creemos que es el momento ideal para que puedan disfrutar de su convocatoria, sabiendo que antes jugar con esta camiseta no era tan fácil y costaba un poco más. Ahora es un buen momento para explotar su potencial", planteó el entrenador sobre los jóvenes.

Para el choque ante Burkina Faso, Scaloni podría incluir a algunos de los jóvenes que no tuvieron minutos ante Bolivia, como Matías Soulé y Santiago Castro, ambos del Roma de Italia.

También podría ingresar al equipo Enzo Fernández, tras cumplir este miércoles una fecha de suspensión debido a su expulsión en la final ante España.

Burkina Faso, que se encuentra en el puesto 62 en el ranking FIFA, llega a Buenos Aires con buen ritmo de juego, tras disputar dos encuentros en la última semana.

El primero de esos duelos fue el pasado viernes ante Benín, por la primera fecha de la clasificación a la Copa Africana de Naciones.

El combinado dirigido por Amir Abdou comenzó su camino con un empate 1-1 gracias a un gol de Lassina Traoré, futbolista del Shakhtar Donetsk ucraniano.

Este lunes, además, venció a República Centro Africana por 0-1 gracias a un tanto de Aboubacar Camara, jugador del Red Bull Salzburgo de Austria.

Argentina: Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Enzo Fernández, Nicolás González, Giuliano Simeone, Matías Soulé y Santiago Castro. Entrenador: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Hervé Koffi, Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsene Kouassi, Lohann Doucet, Ousseni Bouda, Mohamed Ouédraogo, Arthur Zagré, Aboubacar Camara, Lassina Traoré. Entrenador: Amir Abdou.

Estadio: Monumental, de Buenos Aires (Argentina).

Hora: 21.00 hora local (00.00 GMT del domingo).