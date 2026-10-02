El gol inicial del brasileño André Luiz no es suficiente y Kansas pierde 2-1 en Seattle

El Sporting propuso más de inicio liderado principalmente por el británico Calvin Harris en ataque y abrió el marcador en el minuto 44 cuando un rechacé tras un mal despeje del equipo de casa desde el costado derecho cayó en los pies del ex de Olympiacos, que llegó a Kansas City en agosto.

El brasileño simplemente la acomodó con la derecha y la reventó con la zurda dejando al guardameta Andrew Thomas clavado en el sitio para abrir el marcador.

Sin embargo, Sebastián Gómez igualó a los cinco minutos de la reanudación y Cristian Roldan puso el 2-1 definitivo en el Lumen Field cuando culminó un contraataque en el minuto 90.

A falta de siete partidos para el final de la temporada regular, Kansas sigue último en la Conferencia Oeste, a 15 puntos de la ronda comodín, mientras que Seattle se mantiene séptimo, el último puesto que da acceso a los play-off, con 38 puntos.