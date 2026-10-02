El portero Radu no jugará el Polonia-Rumanía por unas molestias en el hombro

El jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, mantuvo una conversación con el medico de la selección rumano para que tuviesen “precaución” con el guardameta debido a las molestias que viene arrastrando en la zona desde hace meses.

Las molestias “no son limitantes”, pero “por precaución” no jugará este último partido después de ser titular en las derrotas ante Bosnia-Herzegovina (2-4) y Suecia (2-1). En principio, Radu no volverá a Vigo hasta finalizar la concentración con el equipo nacional que dirige Gica Hagi.