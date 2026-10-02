Fútbol Internacional
02 de octubre de 2026 a la - 09:40

El portero Radu no jugará el Polonia-Rumanía por unas molestias en el hombro

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Vigo (España), 2 oct (EFE).- El portero del Celta español Ionut Radu no disputará con Rumania el partido de esta noche contra Polonia, correspondiente a la tercera jornada del grupo IV de la Liga B de la Liga de Naciones, por unas molestias en el hombro, informaron a EFE fuentes del club gallego.

Por EFE
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El jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, mantuvo una conversación con el medico de la selección rumano para que tuviesen “precaución” con el guardameta debido a las molestias que viene arrastrando en la zona desde hace meses.

Las molestias “no son limitantes”, pero “por precaución” no jugará este último partido después de ser titular en las derrotas ante Bosnia-Herzegovina (2-4) y Suecia (2-1). En principio, Radu no volverá a Vigo hasta finalizar la concentración con el equipo nacional que dirige Gica Hagi.