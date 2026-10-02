La justicia francesa archiva la demanda de Mbappé contra el PSG por acoso moral

En medio de la guerra judicial abierta por el cobro de los últimos flecos de su contrato con el PSG, los abogados del futbolista presentaron esa demanda, que posteriormente retiraron, pero la investigación abierta siguió su curso.

Pero a la vista de que "el denunciante mismo no apoya la demanda", los jueces instructores la archivaron en mayo pasado ante la imposibilidad de seguir adelante, según los medios.

El acoso moral que denunciaba Mbappé se refería al hecho de que el jugador fuera apartado del primer equipo en el inicio de la temporada 2022/2023 ante su negativa a prolongar su contrato con el club francés.

Con esa medida, la dirección del club perseguía incitarle a renovar o a abandonar el club a cambio de una importante cantidad de dinero, antes de que al final de esa temporada acabara su contrato y pudiera irse libre.

Finalmente, tras varias semanas, el jugador pudo reintegrarse a la disciplina del primer equipo, dirigido en su primer año por Luis Enrique. Al final de aquella campaña abandonó el PSG camino del Real Madrid.

El club retuvo entonces parte del salario y las primas del jugador, al considerar que formaban parte de un acuerdo verbal al que había llegado con el presidente, Nasser Al-Khelaifi, para reintegrar la primera plantilla.

Pero el jugador lo reclamó y en mayo de 2025 lanzó una campaña judicial en varios frentes, incluida la denuncia por acoso moral .

Pero finalmente la retiró, después de que un Tribunal de lo Laboral le diera la razón en el litigio contractual y obligara al PSG a abonarle 61 millones de euros, decisión que el club no apeló, lo que la convirtió en definitiva.

Con el archivo de esta causa, se cierran todos los litigios judiciales que Mbappé tenía con el PSG, al que llegó en 2017 procedente del Mónaco, tras un traspaso de 180 millones, el segundo más caro de la historia.

Tras haberse convertido en el máximo goleador de la historia del club, con el que ganó siete ligas, cuatro copas de Francia y una Copa de la Liga, en 2024 se marchó libre al Real Madrid.