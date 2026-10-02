La prensa alemana celebra la primera victoria de la era Klopp tras el 2-0 a Serbia

"¡Klopp claro que puede!", celebró en su portada el diario Bild, el más leído de Alemania, al informar de la victoria germana, materializada por los goles de Tom Bischof, en el minuto 39, y Florian Wirtz, en la segunda parte (61).

"¡Primera victoria en el tercer partido!", continuó exclamando el popular periódico de formato sábana, al aludir al duelo librado ante Serbia en la tercera jornada del Grupo A2, una llave en la que Alemania ha registrado un empate 1-1 frente a Países Bajos en Ámsterdam y una derrota contra Grecia (0-1) en Augsburgo.

El periódico generalista Die Welt señaló que el triunfo de Alemania fue una "liberación" para un equipo al que se le había negado la victoria en sus dos duelos previos de la competición.

"Jürgen Klopp consigue su primera victoria como seleccionador nacional", destacó en su crónica deportiva ese periódico, que indicó que el triunfo "es muy importante para Klopp", especialmente porque no contó con figuras habituales del once alemán, como Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich o Jonathan Tah.

Tampoco jugaron por estar lesionados Jamal Musiala, Kai Havertz ni Nico Schlotterbeck.

El Süddeutsche Zeitung, diario generalista editado en Múnich, alabó por su parte en especial el rendimiento de Wirtz, quien anotó el tanto del 2-0 definitivo con un remate certero dentro del área, tras un buen recorte.

"Wirtz da a Klopp su primera victoria con magia", tituló este periódico sobre el triunfo de la nuera era Klopp.

"El futbolista con más talento de Alemania vuelve por fin a jugar donde mejor se desenvuelve", señaló el Süddeutsche Zeitung, al aludir a la estrella germana del Liverpool, quien, con el anterior seleccionador, Julian Nagelsmann, tuvo un papel más pegado a la banda.

"Wirtz no debe jugar en la banda como con Nagelsmann, sino en el medio campo", apuntó el diario muniqués.

En el Grupo A2 de la Liga de Naciones, Alemania ocupa la tercera posición con cuatro puntos.

Alemania va por detrás de Grecia, que lidera con siete puntos, y de Países Bajos, con cinco unidades, mientras que Serbia aún tiene pendiente puntuar.