Nacional quiere volver a la lucha por el Torneo Clausura

Este lunes, el Tricolor recibirá al líder Montevideo City Torque, que el martes igualó con Peñarol en un encuentro pendiente de la primera jornada del certamen.

Invicto desde la llegada da Daniel Carreño a la dirección técnica, Nacional acumula en este momento 14 unidades y está quinto, mientras que los ciudadanos suman 19 y conservan la primera posición.

En medio de ellos dos, Liverpool tiene 17 enteros, Peñarol 16 y Deportivo Maldonado 14. De estos tres equipos, Nacional aún debe enfrentar a dos.

De acuerdo con esto, una victoria ante Montevideo City Torque pondría nuevamente al Tricolor en carrera para luchar por conquistar el Clausura y de esa forma intentar convertirse en bicampeón uruguayo.

Mientras tanto, Peñarol visitará el domingo a Racing con la misión de sumar una victoria para no poner en riesgo la primera posición de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

El Aurinegro tiene 59 unidades, cuatro más que las que acumula Deportivo Maldonado y cinco más que las que tiene Montevideo City Torque.

Ese mismo día, Danubio recibirá a Cerro Largo, Juventud visitará a Boston River y Cerro se medirá con Montevideo Wanderers en un duelo que pondrá en juego puntos de oro para la Tabla del Descenso.

El sábado, en tanto, se jugarán los partidos Liverpool-Progreso, Albion-Defensor Sporting y Deportivo Maldonado-Central Español.

- Encuentros de la novena jornada del Torneo Clausura:

3.10: Liverpool-Progreso, Albion-Defensor Sporting, Deportivo Maldonado-Central Español.

4.10: Danubio-Cerro Largo, Boston River-Juventud, Cerro-Montevideo Wanderers, Racing-Peñarol.