Perú sigue contra Canadá su reconstrucción, con un solo triunfo en 6 partidos con Menezes

Los peruanos, con un equipo mermado por las bajas y en plena fase de construcción de un bloque que les permita ser competitivos en las próximas eliminatorias mundialistas, no terminan de cuajar un juego consistente con Menezes.

El reciente empate frente a México (1-1) pudo al menos aliviar la dura derrota del partido anterior contra Estados Unidos (4-1).

El encuentro contra Canadá será el tercero de una serie de cuatro que tiene Perú contra rivales que alcanzaron los octavos de final en el último Mundial.

Tras el empate contra México, Menezes declaró a los medios su satisfacción porque ha encontrado a "tres jugadores importantes" que van a estar en el grupo que jugará las próximas eliminatorias, en referencia a los laterales derechos Oslimg Mora y Marco Huamán, así como el delantero Piero Magallanes.

El brasileño destacó que "(Oslimg) Mora es la confirmación de que sabemos considerar una cosa de la otra" y anunció que contra Canadá "tendremos oportunidad de ver a otros futbolistas también".

"El desempeño fue muy bueno. Eso es lo que debe hacerse: competir. No lo conseguimos ante Estados Unidos, pero creo que Perú puede enfrentar a cualquier adversario", afirmó Menezes.

Por su parte, la selección de Canadá recibe a los peruanos, en este ciclo de amistosos por Norteamérica, después de vencer (1-0) a Chile al abrir su gira denominada 'Homecoming', que concluirá ante Estados Unidos en Minnesota el martes, y después de cerrar su participación en el Mundial ante Marruecos (0-3) por los octavos de final en julio pasado.

El delantero Jonathan David, autor del gol ante Chile, dijo a la prensa que Perú es un equipo "muy difícil defensivamente, que lucha por todas las pelotas, que es fuerte en los duelos por abajo y que también puede responder bien ante la pelota aérea".

El jugador del Atlético de Madrid añadió que las selecciones sudamericanas tienen "más habilidad para saber cómo manejar el juego a su manera, junto con los árbitros", algo en lo que su país tiene que "mejorar".

Al inicio de este ciclo de amistosos, el técnico de Canadá, Jesse Marsch, dijo estar emocionado de tener al equipo de vuelta después de un "verano histórico", en el que la selección canadiense "dejó todo" en el Mundial FIFA y ahora lo tiene que repetir ante los hinchas que los acompañaron en todo ese camino.

"Este verano cambió lo que es posible con este programa y estos partidos son nuestra oportunidad de seguir creciendo", expresó Marsch.

Canadá: Dayne St Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Richie Laryea, Nathan Saliba; Mathieu Choiniere, Jacub Shaffelburg, Ralph Priso; Jonathan David, Cyle Larin y Tajon Buchanan.

Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza.