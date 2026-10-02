Ponce: “Queremos mostrar en casa el nivel que demostramos fuera ante el Espanyol”

El Elche regresará a la competición el próximo domingo a la competición en el Martínez Valero, escenario en el que aún no ha logrado sumar en el presente curso tras las visitas del Barcelona, Real Sociedad y Real Madrid.

El atacante, autor de dos goles en el amistoso de este viernes ante la selección de México sub 20, realizó, en declaraciones a los medios del club, una valoración muy positiva de la concentración realizada por el equipo durante la semana en San Pedro del Pinatar (Murcia).

“A los últimos que llegamos nos faltaba esa semana de preparación. Hicimos un buen trabajo y ahora vuelve lo lindo, por lo que estamos preparados para el partido ante el Celta en casa”, dijo Eze Ponce.

El argentino admitió que haber anotado dos goles es “importante para ir ganando confianza” y estar preparado para cuando le toque “ayudar al equipo”.

“Hemos terminado todos muy unidos, que es lo que estábamos buscando, y ahora a por los tres puntos ante el Celta”, reiteró el atacante, que añadió que la concentración ha venido bien al grupo a nivel físico, pero también personal.