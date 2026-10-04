Infantino firma un acuerdo para impulsar el nuevo estadio nacional de Mongolia

Infantino estuvo acompañado por el presidente de la Federación Mongola de Fútbol (MFF), Anandbazar Tsogt-Ochir, y el vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol y expresidente de la MFF, Ganbaatar Amgalanbaatar, durante su encuentro con el presidente de Mongolia en la capital, Ulán Bator.

El presidente de la FIFA también se reunió con el primer ministro Uchral Nyam-Osor y el ministro de Finanzas Zagdjav Mendsaikhan, mientras la FIFA y la MFF se unieron al gobierno nacional para firmar un memorando que Intantino calificó de "histórico".

“Es un acuerdo tripartito para desarrollar el proyecto de un nuevo y hermoso estadio nacional. Un estadio que será una joya, que será el orgullo de Mongolia. Un estadio nacional hoy es mucho más que un lugar donde se juega al fútbol. Es un símbolo de un país como Mongolia, que quiere invertir en su juventud, en sus niñas, en sus niños, que quiere invertir en su futuro, y el estadio simboliza todo eso", dijo Infantino.

Este acuerdo supone un nuevo paso de la FIFA para transformar por completo el panorama futbolístico de Mongolia, un país donde las duras condiciones invernales hacen que jugar al fútbol al aire libre sea prácticamente imposible entre noviembre y marzo de cada año.

El innovador Air Dome se inauguró en abril de 2023 en el Centro Técnico Nacional de la MFF, uno de los nueve proyectos que la FIFA ha desarrollado con asociaciones miembro y que ha recibido 4,66 millones de dólares en financiación.