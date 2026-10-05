América de Cali remonta 1-2 ante Llaneros y se mantiene líder de la Liga colombiana

El conjunto Escarlata, que buscaba afianzarse en el liderato del torneo, se vio en desventaja a los 17 minutos con un gol del defensor central y capitán de Llaneros, Francisco Meza.

Tras irse al descanso abajo en el marcador y con escasa profundidad ofensiva, el conjunto vallecaucano apretó el acelerador en el complemento.

El premio al dominio escarlata llegó en el minuto 73, cuando el atacante Jorge Daniel Valencia encontró un espacio en el área rival y definió con precisión para sellar el 1-1 parcial.

Cuando el partido agonizaba en el tiempo de adición, la jerarquía de los caleños volvió a marcar diferencias.

En el minuto 95, el defensor Cristian Tovar se elevó en el área para mandar el balón al fondo de la red con un remate de cabeza que estableció el 1-2 definitivo a favor de la visita.

Con este triunfo agónico fuera de casa, América de Cali suma 27 puntos en la clasificación y marcha firme hacia los cuadrangulares de la Liga colombiana, mientras que Llaneros no logró hacer valer su condición de local tras venir de sorprender en las jornadas previas.