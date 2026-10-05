Inglaterra pierde a Alex Scott para el partido contra la República Checa

Scott, de 23 años, debutó jugando veinte minutos contra los checos el pasado 29 de septiembre y fue titular cuatro días después en el triunfo por 0-7 contra Croacia.

Sin embargo, antes de ese partido había sufrido unas molestias en el muslo que se han agravado y que le tendrán dos meses de baja.

El centrocampista del Bournemouth se puede perder los dos próximos meses de competición, por lo que volvería a las canchas de cara al periodo navideño.

En los dos próximos meses, el Bournemouth, que este año compite en Europa por primera vez en su historia, tiene programados nueve partidos.