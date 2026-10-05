La semana de Vinícius

Una situación que contrasta con la de Yan Diomande, ahora su principal competidor. De inicio, su lugar estaba en el costado derecho. Arda Güler y Brahim eran sus rivales. Pero el irregular momento del brasileño le abre un hueco por la banda izquierda. Precisamente, el africano se marchó con su selección después de sustituir a Vinícius en el Metropolitano, donde se convirtió uno de los futbolistas más incisivos del Real Madrid. Además, regresa reforzado tras sus actuaciones con Costa de Marfil.

Pero Vinícius tendrá desde esta semana una nueva oportunidad para invertir una dinámica que ya comenzó a generar dudas antes de incorporarse a la selección brasileña. Su última imagen con el Real Madrid fue la del derbi frente al Atlético de Madrid. Mourinho prescindió de él en el minuto 54 después de una actuación discreta, sin apenas influencia ofensiva, y dio entrada a Diomande.

El cambio simbolizó los dos momentos. Mientras Vinícius abandonaba el césped sin conseguir desequilibrar, el marfileño agitó el ataque madridista desde la izquierda y volvió a demostrar que su candidatura a tener más minutos dejó de ser únicamente una apuesta de futuro.

El parón internacional aparecía como una oportunidad para que Vinícius recuperase sensaciones. Carlo Ancelotti le concedió protagonismo y el delantero fue titular en los tres encuentros de la gira de Brasil, aunque tampoco consiguió ofrecer una versión cercana a la de sus mejores momentos.

Marcó un gol, de penalti, ante Australia después de que Bruno Guimarães le cediera el lanzamiento. El propio Vinícius explicó después el motivo: "Bruno es el que tira los penaltis cuando Raphinha no está y pensé que él quería tirarlo. Pero él sabe que necesito recuperar un poco la confianza. Hubo algunos partidos en los que no marcaba, pero es importantes volver a marcar y volver a jugar con la selección"

Una declaración poco habitual en el brasileño y que describió el momento que atraviesa mejor que cualquier estadística. Ancelotti tampoco escondió la situación. "No está en su mejor momento", admitió el seleccionador brasileño durante la concentración, aunque acompañó el diagnóstico de una defensa cerrada de su futbolista.

El italiano recordó que Vinícius continúa siendo "fundamental" para Brasil y aseguró que tendrá con él "toda la paciencia del mundo". El respaldo no evitó que la gira terminara sin la reacción esperada. Vinícius fue titular en los tres encuentros, pero acabó sustituido al descanso del último partido, frente a India.

Regresa ahora a Madrid con la confianza pública de Ancelotti, pero sin encontrar todavía sobre el terreno de juego las sensaciones que fue a buscar con su selección.

José Mourinho también ha protegido al brasileño durante las últimas semanas, aunque sus palabras antes del parón reflejaron igualmente que espera más de él.

"El Vini que está a tope mata partidos", aseguró después del choque ante el Inter el técnico portugués, que reconoció que todavía no recuperó completamente el desequilibrio en el uno contra uno que convirtió al brasileño en uno de los atacantes más determinantes del mundo.

Mourinho destacó, sin embargo, su actitud y su trabajo. Una confianza que ahora deberá administrar junto al crecimiento de Diomande. El marfileño abandonó Madrid dejando una buena impresión en el derbi y también acumuló protagonismo durante el parón con Costa de Marfil. Destacó en la victoria frente a Ghana, disputó el encuentro completo contra Somalia y salió desde el banquillo ante Camerún, partido en el que volvió a aportar verticalidad al ataque de su selección.

Mourinho tampoco ha escondido su valoración del joven extremo. Lo hizo también en septiembre, antes del duelo frente al Elche: "No le falta nada", afirmó sobre Diomande, de quien aseguró que sería un futbolista de 90 minutos en un equipo con menor competencia.

Y esa competencia tiene nombre. Vinícius y Diomande pugnan por una banda izquierda en la que hasta hace no demasiado tiempo parecía imposible discutir la jerarquía del brasileño. El escenario ha cambiado. No porque Mourinho deje de confiar en Vinícius, sino porque el rendimiento de uno abrió una puerta que el otro intenta aprovechar.

El Villarreal será el primer examen después del parón. Vinícius tendrá una semana de entrenamientos para recuperar sensaciones y convencer a Mourinho antes del encuentro del sábado en el Santiago Bernabéu. Diomande regresará con la intención de mantener el terreno ganado.

El brasileño continúa teniendo a su favor el pasado, la jerarquía y la confianza de sus entrenadores. El marfileño, el momento. Y Vinícius necesita que ambos vuelvan a coincidir.