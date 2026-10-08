El español López dice que le gustaría "mañana mismo" jugar la eliminatoria de la Concacaf

"Me gustaría jugar el Premundial mañana mismo; llevamos tiempo esperando este momento y estamos emocionados. Tenemos que cuidarnos en los próximos 51 días, y eso quiere decir, competir al máximo en los clubes y trabajar bien la parte física", dijo López en rueda de prensa.

México enfrentará este viernes en Aguascalientes, a Jamaica, en el primero de dos amistosos a menos de dos meses del duelo del próximo 28 de noviembre ante Haití, cuyo ganador asistirá al Mundial de Brasil 2027.

Según el entrenador, eligieron a las jamaicanas para los dos encuentros de preparación porque son fuertes, veloces y tienen figuras de alto nivel, lo mismo que las haitianas.

"Tenemos que concentrarnos en los pequeños detalles, mañana y el próximo martes en Querétaro; ver en qué debemos mejorar y hacer todo para llegar en plenitud al Premundial y clasificarnos al Mundial y los Juegos Olímpicos".

México quedó fuera del Mundial del 2023 y de los Olímpicos de París 2024, al ser eliminado en el torneo de clasificación, lo cual provocó que Pedro López sustituyera a la seleccionadora Mónica Vergara.

Con el español, la selección elevó el nivel; ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 y 2026; y en los Panamericanos de 2023, además de derrotar al poderoso Estados Unidos en la Copa Oro en la que alcanzaron la semifinal.

López destacó el compromiso y el nivel de sus futbolistas, además de la unión. "Hay un sentimiento común relacionado con clasificarnos al Mundial y los Juegos Olímpicos y nos apoyamos entre todas", observó.

El seleccionador destacó la comunicación entre las jugadoras y la afición, que calificó de ida y vuelta porque sus futbolistas lo dan todo en la cancha y la hinchada se entrega de manera incondicional.

"Otra vez, mañana, vamos a llenar el estadio, algo que nos motiva y emociona porque somos un referente para las niñas de México", concluyó.

La centrocampista Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride de la liga estadounidense, coincidió con su entrenador en la emoción por la cercanía de la eliminatoria y mostró confianza en que México esté en el Mundial y en los Juegos Olímpicos.

"Jugaremos en el Premundial contra grandes rivales, pero estamos listas para los partidos", señaló.