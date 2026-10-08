Ayolas: intensifican la asistencia a familias afectadas por la crecida del Paraná

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas informó que aproximadamente 24 familias fueron evacuadas con apoyo de la institución. Sin embargo, existe un número importante de personas que abandonaron por sus propios medios las zonas inundables.

El coordinador general del COE, José Mutti, señaló que las lluvias torrenciales registradas en las primeras horas de la mañana obligaron a interrumpir temporalmente los traslados y rescates de las familias afectadas. Las tareas se reanudaron de inmediato una vez que las condiciones climáticas lo permitieron. El barrio San José Mí es uno de los sectores más afectados por la inundación.

“A la crecida del río se sumó un fuerte temporal registrado en la zona, el cual generó complicaciones adicionales a los cuerpos de asistencia”, manifestó Mutti.

Lea más: Yacyretá prevé aguas altas del Paraná en Ayolas

Las familias evacuadas fueron distribuidas en campamentos temporales habilitados en la Seccional Colorada, el predio de la Junta Municipal de Ayolas, el Polideportivo de la Mil Vivienda y el Polideportivo Municipal.

Asistencia alimentaria y refugios temporales

Para hacer frente a la contingencia, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en coordinación con la Gobernación de Misiones y la Municipalidad de Ayolas, dispone de insumos y asistencia alimentaria para las familias afectadas, informó Mutti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La asistencia alimentaria contempla la provisión de la cena desde este jueves y, a partir del viernes, el desayuno, el almuerzo y la cena, mediante la modalidad de ollas populares en cada campamento habilitado.

Asimismo, se prevé instalar 50 viviendas temporales en el predio del polideportivo local para albergar a las personas desplazadas. Los materiales de construcción ya se encuentran en el lugar y el montaje comenzará este fin de semana como medida preventiva.

Lea más: Temporal dificulta evacuación de familias afectadas por inundaciones en Ayolas

Las labores se desarrollan mediante la coordinación de instituciones públicas, fuerzas vivas de la comunidad y más de 100 voluntarios que participan en las tareas de rescate y logística.

Río Paraná

El nivel del río alcanzó este jueves los 4,18 m en el puerto local y, según las previsiones meteorológicas e hidrológicas, continuará en ascenso. Se estima que la marca superará los 4,40 metros durante el fin de semana.

En esta zona, la cota normal es de 1,80 m, mientras que el nivel de alerta se sitúa en 4,20 metros y el límite de inundabilidad es de 4,50 m.