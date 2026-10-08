La Premier League teme una intromisión política en las sanciones al Manchester City

Según la cadena británica BBC, los comentarios del primer ministro y antiguo alcalde de Mánchester, Andy Burnham, han elevado la preocupación de algunos clubes de la liga.

Burnham reconoció en sus primeras declaraciones una vez se desveló la culpabilidad del City que el fondo de inversión de Abu Dabi ha ayudado mucho a la ciudad de Mánchester desde su llegada en 2008 y que sería "muy preocupante" que los dueños se marcharan.

Esto provocó que al día siguiente un portavoz de Downing Street tuviera que aclarar sus palabras, subrayando que "nadie está por encima de la ley" y que si se confirma la culpabilidad tras la apelación tendrán que aceptar una sanción apropiada.

Un diputado conservador, Kemi Badenoch, ha pedido al Gobierno británico que publique todos los detalles de las reuniones entre el primer ministro, que fue durante nueve años alcalde de Mánchester, y los altos cargos del Manchester City.

Además, los clubes de la Premier temen que las amenazas de Emiratos Árabes Unidos, que ha dejado caer que reducirá su inversión en el Reino Unido en función de la severidad de las sanciones, tenga también una influencia en el veredicto que la comisión independiente tendrá que revelar en los próximos meses.

Según la misma fuente, los clubes han encontrado "muy raros" los comentarios del primer ministro, así como "torpes" y "sorprendentes".

En las próximas semanas se conocerá el resultado de la apelación del City, seguido de las sanciones que se espera que sean públicas antes del final de temporada.