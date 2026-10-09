Barrios y Sorloth reaparecerán en el Atlético de Madrid ante el Alavés

“Están trabajando muy bien toda esta semana. Pablo está trabajando ya de la semana anterior. Sí van a participar del partido. Esperemos que el tiempo que les toque nos puedan dar lo mejor que tienen”, expuso el técnico en la rueda de prensa de este viernes, tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

“Cada uno de ellos nos dan distintas posibilidades de juego; sobre todo Sorloth nos equilibra una faceta que el equipo no tiene y Pablo todo lo que está acostumbrado a darnos siempre”, abundó Simeone, que dispone de todos sus efectivos para el encuentro por primera vez en toda la campaña, sin bajas por lesión ni sanción para Mendizorroza.

Sorloth no ha jugado ningún partido en esta temporada por la dolencia muscular en el gemelo padecida a mediados del pasado mes de agosto, mientras que Pablo Barrios, lesionado en el duelo de la Liga de Campeones contra el Liverpool del pasado 9 de septiembre, se ha perdido los últimos tres duelos ante Real Sociedad, Osasuna y Real Madrid.