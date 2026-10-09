Mapi León y Claudia Pina son baja en la concentración de España

La central de las Lionesses y la delantera del Barcelona no han participado en la sesión que ha tenido lugar este viernes en el Audi Field de la capital estadounidense, donde mañana juegan ambas selecciones el primero de sus dos encuentros programados.

Pina, que venía de marcar cuatro goles en el Clásico ante el Real Madrid, no se había ejercitado tampoco en el último entrenamiento en Las Rozas antes de que el equipo viajara a Estados Unidos.

España, actual número uno de la clasificación FIFA, se enfrenta mañana a la selección estadounidense, vigente campeona olímpica y número dos del mencionado ranking, en el Audi Field a partir de las 14.30 hora local (18.30GMT).

El martes ambas selecciones se vuelven a citar en el Subaru Park de Chester, en Pensilvania.