Feminicidio de Deisy Paola: lo que denuncia la familia de la mujer asesinada a tiros

El caso de Deisy Paola Giménez ha puesto nuevamente en el centro del debate la precariedad y la lentitud de los mecanismos de protección a la mujer en Paraguay.

William Amara, abogado de la familia, expuso crudamente las fallas estructurales del sistema judicial y fiscal tras revelarse que la víctima había sufrido episodios de violencia extrema, incluido un intento de homicidio, semanas antes de su muerte.

De acuerdo con el relato del profesional, el pasado 20 de septiembre se formalizó una denuncia por violencia contra la mujer. Sin embargo, el proceso inicial enfrentó obstáculos burocráticos cuando la jueza de J. Augusto Saldívar se declaró incompetente por cuestión de territorio, derivando el expediente al Juzgado de Paz de Lambaré.

Amara fue categórico al calificar el sistema de protección vigente como un desastre y un circuito de demoras que revictimiza a quienes se animan a denunciar.

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“No sé para quién, cómo, por qué, porque acá en vez de irnos a la Fiscalía directamente para tomar la cuestión penal, damos 20.000 vueltas, que el Juzgado de Paz, que la abuela, que esto, que lo otro. Entonces cuando quiere acordar pasaron seis meses y la mujer ya está muerta”, cuestionó duramente.

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Hostigamiento constante

El abogado confirmó que días antes, el 17 de septiembre, el agresor ya había intentado matar a la víctima mediante un estrangulamiento. Pese a la gravedad de este hecho de tentativa de homicidio, el presunto agresor jamás fue imputado por el Ministerio Público.

Asimismo, se constató que la mujer vivía bajo un persistente asedio. El sujeto la merodeaba constantemente en las inmediaciones de su oficina, la esperaba en las esquinas y la sometía a un hostigamiento que le impedía tener tranquilidad, a pesar de existir una orden de restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Lambaré.

El representante legal señaló que el miedo y el ciclo de violencia generan una trampa psicológica que mantiene a las víctimas atadas a sus agresores. Recordó también que Deisy Paola era una joven trabajadora que desde hace ocho meses se desempeñaba en su oficina, compaginando sus labores diarias con sus estudios nocturnos.

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Finalmente, el abogado lamentó la hipocresía social que rodea estos casos: “Cuando se mata a una mujer, todo el mundo sale a reclamar, sale a manifestarse, pero cuando la mujer está siendo totalmente castigada, vilipendiada, nadie dice nada porque nadie se entera”.

La familia y sus representantes exigen una profunda investigación para esclarecer la inacción fiscal y sancionar a los responsables de lo que consideran una crónica de tragedia anunciada.