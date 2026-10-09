Videos revelan últimos movimientos del presunto feminicida de Deisy

Este viernes, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento en una vivienda del barrio Bella Flor de J. Augusto Saldívar, donde esperaban hallar a Aldo Alexis Duarte Moreira (26), sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22).

Las autoridades señalaron que la vivienda no pertenecía al prófugo, sino que se trataba de un inmueble alquilado, situación que complicó inicialmente su localización precisa.

El presunto feminicida no fue localizado en el lugar, pero se incautaron evidencias como su cédula de identidad y otro tipo de elementos.

También, por disposición fiscal, el vehículo que habría utilizado el sospechoso fue retirado del inmueble por parte de la Policía Nacional.

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Imágenes coinciden con hipótesis policial

Al respecto, el comisario Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios, brindó detalles sobre la intervención por el caso.

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“De momento sabemos que él llegó acá y salió hoy las 7 de la mañana”, señaló. El jefe policial también agregó que existen versiones que indican que “aparentemente hoy a la mañana temprano salió a pie de esta casa; tenemos esa información ahora. Seguimos en la búsqueda; yo creo que hoy vamos a tener algún tipo de respuesta en cuanto al paradero de esta persona”.

El dato sobre que el sospechoso habría abandonado el lugar a pie coincide con lo que se ve en imágenes de circuito cerrado, que lo muestran llegando al lugar en un vehículo a las 01:49 de esta madrugada y retirándose a las 07:22.

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“Justamente una de las hermanas fue la que proporcionó un dato, de que hoy a las 9 de la mañana se contactó y amenazó con un hecho de suicidio. Pero a partir de ahí no tenemos más aportes de los familiares. Pero la búsqueda por parte de la Policía, la institución, continúa. Hay otros equipos que están cooperando, otros departamentos que están ayudando a localizar a esta persona”, precisó Cantero.

La justicia no protegió a Deisy Giménez

Deisy Giménez Segovia denunció el 18 de septiembre pasado ante la Policía las agresiones y hostigamientos que sufría de parte del hombre y ese mismo día el Juzgado de Paz dispuso el alejamiento del agresor.

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Pese a todo ello, la joven terminó muerta a tiros a cuadras de su casa materna.