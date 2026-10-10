1-1. Solanke alarma al United

No merecía vencer el United, por cuarta jornada sin ganar, con un solo triunfo en seis jornadas. Y no merecía perder el Tottenham, que alivio la herida que sufre en este inicio de la competición por una falta extrema de gol. Es el valor único y esencial en el fútbol, más aún con equipos que tienen tantos problemas, por más que los Diablos Rojos tomaran ventaja o que el 1-1 tenga cierto sabor a triunfo en los 'Spurs'.

Hay intención, actitud, buenos futbolistas, una apariencia agradable en muchas de sus acciones, pero les faltan cualidades tan esenciales en el fútbol que, sin ellas, nada sirve para nada. Por eso deambulan por posiciones menores. Por eso, el Tottenham no sale de la última posición. Y, por eso, a punto estuvo de perder este sábado, cuando quizá debió haber ganado.

No tiene pegada el conjunto londinense, que se ha gastado 360 millones de euros este verano para aplacar todos los apuros que sintió la pasada campaña y que persisten en este curso, cuando apenas da sus primeros pasos por la temporada. Sin goles no hay puntos. No hay salvación si Solanke falla lo que falló ante Lammens a los dos minutos.

El portero belga, el guardameta que cometió el error que eliminó a Bélgica ante España en los cuartos de final del pasado Mundial, le había otorgado una ocasión al atacante que, en otros tiempos, bajo otras circunstancias, cuando salen las cosas, debería haber sido gol o gol. La paró el cancerbero. El delantero le costó 65 millones al Tottenham en 2024.

El inicio fue del Tottenham, que sobrepasó al United en todo menos en el marcador. Otro remate de Mohamed Kudus (otros 64 mllones de euros invirtió en él hace un año) se marchó demasiado cruzado. No aprovechó su momento el conjunto de De Zerbi, no recibió castigo el decepcionante comienzo del United y el duelo circuló entre las dudas.

Ya contraatacó el Manchester United, que el próximo martes visitará al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la Liga de Campeones. La parada de Kinsky frenó su esporádica ambición. Era su primer síntoma de salud dentro del encuentro que, encima, era en su estadio, en Old Trafford, expectante por ver otra versión distinta en esta ejercicio, asustado otra vez por una ocasión a trompicones de Gallagher que desbarató Lammens.

Ya en el segundo tiempo, Luke Shaw frustró la siguiente ocasión de Savinho. El extremo brasileño le costó 87 millones de euros este mismo verano. Aún fue más allá Solanke, con otro remate alto cuando se lanzó al borde del área pequeña. Desesperante para De Zerbi, aún más para sus hinchas, incrédulos antes tantos méritos para tan poco éxito.

Sí marcó el United, en una jugada invalidada. Un aviso para el Tottenham. Un aliciente para los 'Diablos Rojos', que no había ofrecido apenas nada en ataque hasta entonces. Ni Bruno Fernandes, ni Matheus Cunha, ni Bryan Mbeumo, ni Diallo... Nada determinante ninguno de ellos, con todo el peso que ellos tienen en el ataque del grupo de Carrick.

75 millones ha gastado el United en Carlos Baleba, que debutó este sábado con su nuevo equipo, tras una lesión inicial. La apuesta para controlar el partido. Pero la siguiente ocasión fue otra vez del Tottenham, con el remate con el exterior defectuoso de Udogie. También la siguiente de Savinho, despejada milagrosamente por Mainoo.

Más frustración, disparada cuando, en cambio, Mbeumo sólo necesitó una. Se giró dentro del área en el minuto 73 y remachó el gol. Después, el uruguayo Bentancur fue expulsado. Trece minutos permaneció en el campo, camino de la derrota el Tottenham hasta el centro de Tonali y el cabezazo justo de Solanke. Un empate. No vale para mucho.

1 - Manchester United: Lammens; Yoro (Zirkzee, min. 60), Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; Tielemans (Carlos Baleba, min. 60), Mainoo; Aamd Diallo (Dalot, min. 60), Bruno Fernandes, Mbeumo; Matheus Cunha.

1 - Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi (Mattheus Fernandes, min. 89), Udogie (Van de Ven, min. 73); Bergvall (Bentancur, min. 66), Tonali; Savinho, Gallagher (Maddison, min. 73), Kudus (Marmoush, min. 66); Solanke.

Goles: 1-0, min. 73: Mbeumo. 1-1, min. 92: Solanke.

Árbitro: Stuart Attwell. Expilsó con tarjeta roja a Bentancur (min. 79) por agresión a Luke Shaw. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Shaw (min. 79), Bruno Fernandes (min. 84) y Lisandro Martínez (min. 87) y al visitante Gallagher (min. 4).

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la 'Premier League' inglesa, disputado en Old Trafford ante unos 70.000 espectadores.