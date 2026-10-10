Cole Palmer renueva por el Chelsea hasta 2034

Palmer, de 24 años y que llegó al cuadro 'blue' en 2023 procedente del Manchester City -con el que ganó la Liga de Campeones-, ha marcado desde entonces 91 tantos en 138 partidos, en los que, entre otros logros, consiguió el Mundial de Clubes y la Liga Conferencia, ambos en 2025.

"El Chelsea significa mucho para mí y creo que el club va por el buen camino, así que estoy encantado de renovar y, obviamente, muy feliz. Tras hablar con los propietarios, con los directores deportivos y, obviamente, con el entrenador, me transmitieron mucha confianza, así que lo más lógico era firmar", afirmó el internacional inglés.

"Hablando con los jugadores, todos comparten las mismas ambiciones. Siento que ganamos títulos importantes aquí con regularidad y quiero formar parte de eso y desempeñar un papel fundamental", añadió Palmer, que en estos inicios de temporada ha logrado cuatro tantos y ha dado dos pases de gol.