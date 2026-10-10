El acta recoge "actitud agresiva" de Vini "sin poder apreciar ninguna expresión concreta"

Madrid, 10 oct (EFE).- El acta del árbitro Isidro Díaz de Mera del partido de este sábado entre el Real Madrid y el Villarreal recoge las protestas "a voz en grito" del delantero Vinícius Júnior hacia el colegiado, al que se dirigió con "actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", tras recibir la tarjeta roja en el minuto 73 de partido.

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