Fútbol Internacional
10 de octubre de 2026 a la - 07:40

Joan Garcia recibe el alta médica y estará disponible para el Barcelona-Getafe

Imagen sin descripción

Barcelona (España), 10 oct (EFE).- El portero del Barcelona Joan Garcia ha recibido el alta médica y estará a disposición del entrenador Hansi Flick para el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que el conjunto azulgrana disputará este sábado en el Spotify Camp Nou contra el Getafe.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El preparador alemán no podrá contar con los lesionados Andreas Christensen, Raphael Dias 'Raphinha' y Roony Bardghji, ni tampoco con el centrocampista Frenkie de Jong, que esta semana ya se ha entrenado con el grupo pero todavía no ha recibido el alta médica.

La convocatoria del Barcelona está integrada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric; los centrocampistas Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

El Barcelona lidera la clasificación, con 21 puntos, cinco más que el Atlético de Madrid y el Betis, que comparten la segunda posición. El Real Madrid es cuarto, con 15.