Joan Garcia recibe el alta médica y estará disponible para el Barcelona-Getafe

El preparador alemán no podrá contar con los lesionados Andreas Christensen, Raphael Dias 'Raphinha' y Roony Bardghji, ni tampoco con el centrocampista Frenkie de Jong, que esta semana ya se ha entrenado con el grupo pero todavía no ha recibido el alta médica.

La convocatoria del Barcelona está integrada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric; los centrocampistas Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

El Barcelona lidera la clasificación, con 21 puntos, cinco más que el Atlético de Madrid y el Betis, que comparten la segunda posición. El Real Madrid es cuarto, con 15.