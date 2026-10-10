Fútbol Internacional
10 de octubre de 2026 a la - 10:45

Simeone alinea a 'Cuti' Romero, Barrios y Jonathan David; el Alavés, con Toni y Boyé

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Vitoria (España), 10 oct (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantiene a Cristian 'Cuti' Romero en el once titular, en el que juega en ataque con Jonathan David y recupera de inicio a Pablo Barrios, para medirse al Alavés, que contará de salida con Toni Martínez y Lucas Boyé en ataque.

Por EFE
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El conjunto madrileño sale con Jan Oblak; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Koke Resurreccón; Ademola Lookman y Jonathan David en el encuentro de la octava fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Los rojiblancos saldrán al césped con las novedades de Le Normand, Barrios, Koke y Lookman respecto al último duelo liguero, con victoria por 2-1 ante el Real Madrid, en lugar de Álex Baena, David Hancko, Marc Pubill y Kang In Lee, tras los partidos internacionales de todos ellos.

Quique Sánchez Flores, mientras, recupera a su equipo más reconocible con la entrada de Valentini en lugar de Koski, que finalmente está en la convocatoria, y sale de inicio con: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Nicolás Valentini, Johnny Otto, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibañez, Denis Suárez; Lucas Boyé y Toni Martínez.