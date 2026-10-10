Simeone alinea a 'Cuti' Romero, Barrios y Jonathan David; el Alavés, con Toni y Boyé

El conjunto madrileño sale con Jan Oblak; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Koke Resurreccón; Ademola Lookman y Jonathan David en el encuentro de la octava fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Los rojiblancos saldrán al césped con las novedades de Le Normand, Barrios, Koke y Lookman respecto al último duelo liguero, con victoria por 2-1 ante el Real Madrid, en lugar de Álex Baena, David Hancko, Marc Pubill y Kang In Lee, tras los partidos internacionales de todos ellos.

Quique Sánchez Flores, mientras, recupera a su equipo más reconocible con la entrada de Valentini en lugar de Koski, que finalmente está en la convocatoria, y sale de inicio con: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Nicolás Valentini, Johnny Otto, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibañez, Denis Suárez; Lucas Boyé y Toni Martínez.