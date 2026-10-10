“Tienes un marrón” o “mételes caña”, frases de los valencianistas en la calle a Aguirre

“Sí, me he encontrado con gente y lo he notado. No tengo redes sociales; mi red social es bajar del hotel, salir a caminar y saludar a quien me encuentro”, explicó el entrenador, que este domingo debutará al frente del Valencia en el encuentro ante el Racing de Santander en la octava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Aguirre destacó la buena acogida que ha recibido desde su llegada y la expectación que percibe entre los seguidores valencianistas, pendientes de que el equipo reaccione tras un inicio de temporada complicado.

“La verdad es que quienes me reconocen me reciben con mucho cariño. Me dicen: 'Bienvenido, míster', 'tienes un marrón' o 'mételes caña'. La gente está expectante, esperando a ver si este mexicano es capaz de darle un cambio al equipo y de encontrar por fin ese Valencia que todos queremos, tanto la afición como la prensa”, señaló.

El mexicano también agradeció el trato recibido por los medios de comunicación, aunque recordó que serán los resultados los que determinen el rumbo de su etapa en el club. “Lo digo con cariño: ustedes no han sido hostiles conmigo desde que llegué, pudiendo serlo. Y eso está bien. Luego, claro, los resultados mandan, pero no tengo que esconderme para venir aquí ni para caminar por la calle”, dijo.

“He notado que la gente tiene muchas ganas y está contenta. También ha venido Braulio (Vázquez), que puede ser un punto a favor. En definitiva, he encontrado naturalidad y cariño. Seguramente, quien no simpatice conmigo ni me mira y se va hacia otro lado, pero, de momento, todavía no me han insultado”, comentó.

Más allá del reto deportivo, Aguirre también comienza a adaptarse a su nueva vida en la ciudad, donde todavía busca una vivienda y permanece alojado en un hotel a la espera de la llegada de su mujer Silvia.

“Me estoy adaptando a la ciudad. Todavía no encuentro un lugar donde vivir, estoy en el hotel y mi mujer está por llegar. Estoy muy contento, conociendo la ciudad. Ya me he atrevido a coger el coche y ando dando vueltas. Valencia es muy grande”, concluyó.