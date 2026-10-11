El rodillo del Barcelona, la cabeza del Cuti y el ruido del Real Madrid

La octava jornada dejó intactas las distancias y acentuó el contraste. El líder suma 24 puntos de 24 posibles, cinco más que el Atlético y seis más que el Real Madrid. La tranquilidad azulgrana frente al Getafe (3-0) tuvo poco que ver con el apurado triunfo rojiblanco en Vitoria (1-2) o la noche de fútbol espeso y polémica del Bernabéu (1-0). El parón cambió el calendario, pero no la conversación.

Ni las rotaciones desajustaron al líder. Con Pedri y Cubarsí de inicio en el banquillo y sin Raphinha por lesión, el Barcelona encontró respuestas en otros nombres. Anthony Gordon abrió el marcador en el segundo minuto con su primer gol azulgrana; Gabriel Jesus aprovechó un error en la salida de Zaid Romero para ampliar la renta a la media hora; y Jules Koundé cerró la cuenta, servido por Lamine Yamal.

El Getafe llegó con una muralla y se marchó con tres grietas. Cuando quiso acomodarse al partido, ya perdía. El Barcelona pudo administrar fuerzas y recordar que la profundidad de una plantilla también se mide en esas tardes en las que faltan protagonistas y nadie parece echarlos de menos. Igualó el mejor arranque liguero de su historia, el del curso 2013-14 con Gerardo Martino.

Al Atlético le costó bastante más conservar la distancia. En Mendizorroza, Cristian 'Cuti' Romero apareció en el minuto 87 para convertir un centro de Álex Baena en el 1-2 y rescatar una tarde que se le escapaba entre los dedos. La cabeza de un central resolvió aquello que no resolvieron sus delanteros.

Antes, Grimaldo adelantó al conjunto de Diego Simeone tras combinar con Jonathan David, pero Lucas Boyé empató de penalti al filo del descanso, por un agarrón de Le Normand a Toni Martínez. La expulsión de Ángel Pérez, después de una entrada sobre Julián Álvarez revisada por el VAR, inclinó la balanza, aunque no despejó de inmediato las dudas.

Julián encontró el poste en una falta y el Alavés resistió hasta que Baena y Romero abrieron la última puerta. Cuarta victoria consecutiva del Atlético: mientras el Barcelona pudo ganar en una tarde plácida, el cuadro rojiblanco, su más inmediato perseguidor, necesitó sudar hasta el pitido final.

El Real Madrid también ganó, pero su 1-0 ante el Villarreal dejó más preguntas que respuestas. Volvió a faltar un hilo conductor. Con Valverde y Tchouaméni al timón por tercer partido consecutivo, de nuevo el balón circuló sin encontrar un gobierno estable; Trent y Arda Güler, en una primera parte gris, fueron los únicos que ofrecieron algunas salidas lógicas desde demarcaciones dedicadas a otros menesteres.

Mbappé, cuyo juicio se saldó con la indiferencia, estrelló un remate en el palo y desperdició otra oportunidad tras un pase largo de Trent. Sin el acierto del francés, el gol tuvo que ponerlo Diomande, titular en lugar de Vinícius, en la segunda parte con un disparo cruzado después de una asistencia de Valverde. Su primer tanto con el Real Madrid necesitó, además, la rectificación del VAR, que corrigió el fuera de juego señalado inicialmente.

Fue el único festejo que sobrevivió a la noche, cuando Güler de colocó de '6' y el fútbol comenzó a tener más lógica. Vinícius, incorporado desde el banquillo, marcó después de una carrera de Bellingham, pero la revisión descubrió un tirón de pelo a Saliba en el origen de la acción. Gol anulado y roja directa. De celebrar el segundo a defender el primero con diez: el partido se dio la vuelta sin que cambiara el marcador.

Courtois sostuvo la ventaja y el Bernabéu terminó entre protestas. Vinícius pidió perdón posteriormente a su equipo y a la afición. Su presencia en el 'Clásico' peligra. Mourinho, amonestado durante el encuentro, no compareció en rueda de prensa. Tampoco hubo respuestas allí para un fútbol que sigue buscándolas sobre el césped.

La jornada tuvo su episodio más desolador en Vallecas. El Rayo-Athletic quedó suspendido con 0-0 por el lanzamiento de aviones de papel, pelotas de goma y otros objetos, en una protesta contra Raúl Martín Presa. Los intentos de reanudarlo no frenaron los lanzamientos. El conflicto entre una parte de la grada y la presidencia acabó expulsando al fútbol de su propia casa.

En La Cartuja, el Betis sostuvo el paso de los de arriba con una goleada al Osasuna (5-2) que necesitó ganar dos veces. Isco, de penalti, Abde y Budimir, en propia puerta, construyeron un 3-0 que parecía suficiente. Pero el croata acertó después en la portería contraria y Raúl García de Haro apretó el marcador hasta el 3-2. Isco devolvió la calma con su segundo tanto y José Antonio Morante cerró la cuenta en el descuento, con su primer gol liguero.

También la Real Sociedad pasó de la comodidad al sobresalto para vencer 3-2 al Deportivo. Jon Martín, Zakharyan y Guedes levantaron un 3-0 que Mario Soriano y Yeremay, de penalti, redujeron hasta un final angustioso. Pablo Marín fue expulsado en la acción de la pena máxima y Amatucci dejó también a los visitantes con diez.

El Elche y el Celta empataron sin goles, mientras Adrián Niño rescató en el añadido un punto para el Málaga ante el Espanyol (1-1), adelantado por una brillante acción individual de Bryan Zaragoza. El Racing-Valencia, un duelo por el descenso, terminó en tablas. El estreno del mexicano Javier Aguirre en el conjunto ché no se saldó con una victoria. Se adelantó en el marcador por medio de Dani Raba, el Racing dio la vuelta con los tantos de Zabiri e Iván Martín y Otorbi dio un punto insuficiente al Valencia, que se mantiene en puestos de descenso.