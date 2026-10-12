Fútbol Internacional
12 de octubre de 2026 a la - 12:22

Serie semifinal de la Libertadores, con arbitraje paraguayo

Juan Gabriel Benítez Mareco (43 años) dirigirá el jueves el partido entre Estudiantes y Flamengo, en La Plata.
Juan Gabriel Benítez Mareco (43 años) dirigirá el jueves el partido entre Estudiantes y Flamengo, en La Plata.Archivo, ABC Color

El partido del jueves entre Estudiantes La Plata y Flamengo, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, contará con una conducción arbitral íntegramente paraguaya.

Por Victor Miranda
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El miércoles, Fluminense y Palmeiras jugará en el Maracaná de Río de Janeiro, a las 21:30, en el primer partido de la serie semifinal de la Copa Libertadores 2026.

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Este choque entre brasileños será arbitrado por el argentino Facundo Tello. Su compatriota, Silvio Trucco, estará a cargo del VAR.

El jueves, en el estadio Uno de La Plata, lidiarán Estudiantes y Flamengo, también a las 21:30. Este cotejo contará con la conducción referil paraguaya.

El mundialista Juan Gabriel Benítez será en encargado de impartir justicia, teniendo como auxiliares de banda a Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, quienes también estuvieron en el máximo certamen de la FIFA.

El cuarto árbitro será el emergente Blas Antonio “Lele” Romero. El encargado del VAR será Ulises Mereles y los asistentes de cabina Eduardo Britos y Carlos Paul Benítez.

Las revanchas están marcadas para la semana próxima.