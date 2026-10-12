Serie semifinal de la Libertadores, con arbitraje paraguayo

El miércoles, Fluminense y Palmeiras jugará en el Maracaná de Río de Janeiro, a las 21:30, en el primer partido de la serie semifinal de la Copa Libertadores 2026.
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Este choque entre brasileños será arbitrado por el argentino Facundo Tello. Su compatriota, Silvio Trucco, estará a cargo del VAR.
El jueves, en el estadio Uno de La Plata, lidiarán Estudiantes y Flamengo, también a las 21:30. Este cotejo contará con la conducción referil paraguaya.
El mundialista Juan Gabriel Benítez será en encargado de impartir justicia, teniendo como auxiliares de banda a Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, quienes también estuvieron en el máximo certamen de la FIFA.
El cuarto árbitro será el emergente Blas Antonio “Lele” Romero. El encargado del VAR será Ulises Mereles y los asistentes de cabina Eduardo Britos y Carlos Paul Benítez.
Las revanchas están marcadas para la semana próxima.