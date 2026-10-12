Pumas empató 3-3 con Cruz Azul en un partidazo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La paridad de los Felinos fue con gol de Robert Morales: a los 49 minutos, en el comienzo de la segunda etapa, el futbolista paraguayo convirtió el 3-1 parcial y llegó a los 3 tantos en el certamen, que abre la temporada 2026-2027 en México.
12 de octubre de 2026 a la - 09:08
Video: El gol de Robert Morales en el empate de Pumas
Robert Morales marcó uno de los tres goles del empate 3-3 de Pumas con Cruz Azul por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.