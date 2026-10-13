Abogado de hija de Maradona pide absolver a psicólogo e investigar a otras cuatro personas

"Maradona tenía una enfermedad grave pero tratable, no estaba condenado a morir", dijo Linfante, abogado de Jana Maradona, al comienzo de su alegato, en el que repasó de manera pormenorizada las responsabilidades de cada uno de los acusados.

Para el médico de cabecera, Leopoldo Luque, la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina Swiss Medical, Nancy Forlini, y la psiquiatra Agustina Cosachov pidió la mismas penas que la Fiscalía: doce, diez y ocho años de prisión, respectivamente, además de la inhabilitación profesional por diez años para los tres.

A su vez, pidió penas de tres años de prisión y seis de inhabilitación para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Al igual que el Ministerio Público Fiscal y el resto de las querellas, pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, pero se diferenció de todos ellos al pedir también retirar los cargos contra el psicólogo Carlos Díaz.

"Al tratarse de un psicólogo sin competencia para valorar el cuadro clínico, incorporado tardíamente al equipo y sin poder de decisión del tratamiento médico, desde esta parte vamos a proponer que se disponga su absolución", argumentó Linfante.

El abogado dijo además que existieron "dos frentes autónomos" a cargo del tratamiento domiciliario que Maradona recibió en las dos semanas previas a su muerte, el 25 de noviembre de 2020, poco después de ser intervenido por un hematoma subdural en la cabeza.

Según describió, los médicos personales junto a los asistentes de Maradona, por un lado, y la empresa de medicina Swiss Medical, por el otro, "se arrojaban la responsabilidad de un grupo a otro, usando como escudo a la familia".

Por otra parte, Linfante solicitó al tribunal que se utilizara la evidencia surgida en el juicio para investigar a los asistentes del astro Maximiliano Pomargo y Vanesa Morla.

"Maradona vivió sus últimos años rodeado de un entorno tóxico y nocivo, que lejos de cuidarlo y protegerlo se ocupaba de aislarlo", dijo el letrado, que se sumó así al pedido más temprano de Mario Baudry, abogado del menor de los hijos de Maradona y que también apuntó contra el equipo de asistentes del 'Diez'.

Linfante afirmó que Pomargo, lejos de ser un mero asistente, "decidió con Luque cuándo, dónde y rodeado de quién estaría Diego" después de su última intervención y lo acusó también de haber ocultado el estado del paciente a sus familiares.

Respecto a Vanesa Morla, destacó que "intervino en el dispositivo (de tratamiento) y se opuso a la internación que la familia pedía".

El abogado también solicitó que fueran investigados Mariana Flichman, médica legista y gerente de riesgos de Swiss Medical, y Pablo Dimitroff, director de una clínica perteneciente a la misma empresa, ambos apuntados por su participación en la diagramación del tratamiento domiciliario.

Los alegatos continuarán este miércoles con las querellas de las hijas del astro Dalma y Gianinna Maradona y de las hermanas del exfutbolita, Rita, Ana y Mabel Maradona.