Abogado de hijo de Maradona pide en su alegato abrir otra causa contra apoderado del astro

En sus alegatos de cierre, el abogado Mario Baudry solicitó que se investigue al abogado y apoderado de Maradona, Matías Morla, los asistentes Vanesa Morla y Maximiliano Pomargo, y la empleada doméstica Romina Milagros Rodríguez, ninguno de los cuales está imputado en el actual juicio, que busca determinar responsabilidades por el fallecimiento del 'Diez'.

Baudry se apoyó en una serie de mensajes y grabaciones de audio exhibidos durante el desarrollo del juicio que pusieron en el foco la influencia que los asistentes, quienes respondían a Morla, ejercían sobre los médicos del exfutbolista.

En ese sentido, el letrado hizo hincapié en que Morla y su "clan" se beneficiaron económicamente por el fallecimiento de Maradona, quien poco antes de su muerte le había cedido a su apoderado la explotación de todas sus marcas comerciales.

"Señor presidente, yo no puedo olvidar que usted le dijo a muchos de ellos que no continúen declarando porque se podían autoincriminar", dijo Baudry al presidente del tribunal, Alberto Gaig.

El abogado se refirió así a lo sucedido durante la declaración de Pomargo, en la que se exhibieron mensajes que mostraron que ofreció dinero al neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona y principal acusado de este juicio, para que convenciera a las hijas de tratar al astro en una vivienda y no en una clínica tras su última cirugía.

Según la Fiscalía, aquel tratamiento domiciliario, que se extendió durante sus últimas dos semanas de vida y se desarrolló sin el equipamiento médico necesario, resultó determinante en la muerte del exfutbolista, que se produjo en aquella vivienda el 25 de noviembre de 2020.

Baudry se refirió también a una situación similar durante la declaración de Vanesa Morla, cuando se leyeron mensajes que mostraban que el equipo de asistentes participaba de las decisiones médicas y conocía el grave deterioro del estado de salud del 'Diez', pese a lo cual minimizaban las advertencias de las hijas.

En cuanto a los acusados en este juicio, Baudry pidió 16 años de prisión para Luque y para la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov y 12 años para el psicólogo Carlos Díaz, por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Además de solicitar penas más duras que las de la Fiscalía, pidió la detención inmediata de estos acusados o, en su defecto, una suspensión profesional inmediata.

Para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón pidió cuatro años de prisión por el delito de homicidio culposo, tal como lo hizo el Ministerio Público Fiscal.