El Athletic empieza a preparar la visita a Mestalla sin Nico, Sancet y Laporte

Nico Williams y Sancet no viajaron a Madrid debido a sendas lesiones musculares. En el caso del extremo internacional, que se lesionó hace dos semanas en el España-Croacia, el técnico rojiblanco, Edin Terzic, se mostró optimista el sábado en la rueda de prensa previa al encuentro y aseguró que esperaba contar esta misma semana con el menor de los Williams.

El entrenador alemán señaló, en cambio, que la lesión de Sancet, producida durante un entrenamiento de la pasada semana, necesitará más tiempo de recuperación, por lo que todo apunta a que el centrocampista navarro será baja ante el Valencia.

Christian Imga tampoco se ha ejercitado con el primer equipo. El canterano, que fue junto al recuperado Dani Vivian la principal novedad en la convocatoria para Vallecas, vio frustrada la posibilidad de debutar con el Athletic por la suspensión del encuentro y el domingo disputó los noventa minutos con el Bilbao Athletic frente al Real Unión.

La plantilla rojiblanca dispondrá de tres entrenamientos más para preparar la visita a Mestalla, todos ellos matinales y programados a partir de las 10:30 horas. Tras la sesión del viernes, Terzic ofrecerá la rueda de prensa previa al encuentro.