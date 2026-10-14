Periodísticamente
14 de octubre de 2026 - 21:24

AUDIO: Leite asegura que hubo una conspiración contra Cartes

Horacio Cartes, vestido con saco gris y camisa blanca, observa la urna electoral en un recinto público.
Horacio Cartes vota en las elecciones municipales en el colegio Goethe de Asunción.Omar Henry
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