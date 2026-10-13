Francesco Farioli destaca que el Betis acumula "una racha impresionante de resultados"

"Esperamos un equipo que, como nosotros, juegue de tú a tú y con ganas de ganar. El Betis está en un gran momento de forma y juega a un nivel altísimo en LaLiga", dijo Farioli en la sala de prensa del estadio sevillano, al que acudió con el equipo aunque no se entrenaron en él porque lo hicieron por la mañana en la ciudad portuguesa.

El técnico italiano elogió a su colega en el Betis, el chileno Manuel Pellegrini, quien lleva ya siete temporadas al frente de la plantilla verdiblanca y por ello "todos se conocen muy bien", y apuntó del rival que tiene "mucha calidad en todas las posiciones, grandes jugadores individuales y mucha velocidad".

"Es un partido que nos exigirá mucho y que daremos lo mejor de nosotros", dijo Farioli, quien comentó que todos los partidos de la 'Champions' "siempre son muy exigentes" y particularizó en que el de este miércoles se disputará en un terreno de juego que "no estará en muy buenas condiciones".

"Estos pequeños detalles pueden afectar mental y físicamente a los jugadores, pero para eso hemos trabajado tan duro en la pretemporada, y por eso seguimos trabajando para que los jugadores estén en las mejores condiciones físicas y mentales, incluso compitiendo en tan poco tiempo", declaró el entrenador de Oporto, quien desveló que todavía tienen que "evaluar a algunos jugadores para poder decidir mañana por la mañana la alineación titular".

"La ausencia de Bednarek es significativa. Tiene un gran impacto en el equipo, no solo en el rendimiento sino también en el liderazgo. Mañana tenemos ese problema, pero hemos logrado recuperar a Nehuén. Estuvo una semana completa con nosotros y está en plena forma", apuntó.

Farioli puntualizó que cree que el miércoles "no importará quién esté en el campo" porque siempre encuentran "soluciones" y que todos "darán lo mejor de sí para jugar bien y brindar un momento feliz a los 3.500 aficionados (del Oporto) que estarán" en La Cartuja.

También se refirió al mediapunta del Betis Isco Alarcón, del que comentó que es "un jugador capaz de aportar creatividad al juego, una contribución muy importante con el balón en varios momentos y una enorme capacidad para generar superioridad numérica, pero el Betis tiene tres o cuatro extremos de élite, muy fuertes en el uno contra uno y con una gran capacidad de definición".