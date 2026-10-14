0-3. El Stuttgart sigue de dulce y hunde aún más al Slovan Bratislava

El conjunto alemán llegaba a la cita tras ganar el encuentro de la jornada inaugural ante el Viking noruego e impulsado tras conseguir tres triunfos en los últimos tres partidos. Por su parte, los locales partían desde el farolillo rojo de la tabla, después de cosechar un contundente 6-1 ante el vigente campeón, el Paris Saint-Germain.

Poco le importó al internacional gambiano nacido en el municipio barcelonés de San Celoni, Suleiman Camara, el mal estado del césped del Tehelné Pole por el flanco izquierdo, ya que intentó el uno contra uno de manera permanente ante el corpulento Vagnoman, que protagonizó varias de las mejores ocasiones del Stuttgart en la primera mitad.

Los visitantes avanzaron metros con balón a la espera de encontrar más poso en el juego. Mientras tanto, amenazaron en varias ocasiones el área del Slovan gracias al poderío aéreo de su línea defensiva.

El oportunista Undav, que ya había avisado en otra jugada a balón parado, no perdonó cerca de la media hora tras una gran triangulación con Vagnoman y Stiller, e inauguró su casillero goleador esta temporada.

La perseverancia del local Camara le fue recompensada al inicio de la segunda mitad, pero el VAR, después de varios minutos de suspense y deliberación, anuló el tanto que hubiese restablecido el empate.

Lo siguió intentando el Slovan, pero la fortuna le volvió a ser esquiva. El angoleño Sandro Cruz, que minutos antes estrelló su remate en el poste, desvió a su propia portería un centro de Vagnoman, apagando las opciones de remontada.

Con todo a favor, el Stuttgart amplió la diferencia cerca del final con el tercer gol, obra de Demirovic, que cabeceó dentro del área un medido servicio de Assignon desde la derecha.

Así, el Sttutgart suma su sexto punto y continúa invicto en la Liga de Campeones.

0 - Slovan Bratislava: Takac; Cruz (Wimmer, min. 75), Bajric, Markovic, Blackman; Pokorny, Mustafic, Camara (Marcelli, min. 81), Martínez (Gajdos, min. 75), Barseghyan (Cerepkai, min. 81); Sporar (Yirajang, min. 81).

3 - Sttutgart: Bredlow; Vagnoman (Assignon, min. 87), Jeltsch, Chabot, Hendriks; Prömel, Stiller (Karazor, min. 80), Führich (Sauer, min. 71), El Khanouss (Demirovic, min. 81), Undav; Pejcinovic (Leweling, min.71).

Goles: 0-1, min. 29: Denis Undav; 0-2, min. 65: Sandro Cruz, en propia meta.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Mostró la cartulina amarilla al local Pokorny (min. 86) y a los visitantes Hendriks (min. 12) El Khanouss (min. 26) y Vagnoman (min. 77).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el Tehelné Pole de Bratislava (Eslovaquia).