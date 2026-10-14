Matarazzo: "Somos un equipo ofensivo y este grupo lo necesitaba"

"Entramos en una fase muy emocionante con ocho partidos en cuatro semanas antes del siguiente parón. Hay presión, pero jugamos para ganar ante un rival que tiene un estilo muy claro, diferente al de liga y más similar a algunos equipos de cuando estaba en Alemania. Para nosotros será fundamental adaptarnos rápido y controlar el ritmo del choque, tanto con balón como sin él, sin entrar en su ida y vuelta", reflexionó.

Respecto al estilo ofensivo exhibido por el conjunto txuri-urdin, las críticas recibidas y la efectividad mostrada en las últimas jornadas, Matarazzo defendió la propuesta valiente de los suyos. "Generalmente somos un equipo ofensivo y este grupo lo necesitaba. Tenemos capacidad y jugadores de mucha calidad para marcar, pero para conseguirlo hay que atacar con mucha gente, lo que a veces nos expone a contraataques. No leo nada de lo que se dice fuera", explicó.

En cuanto a la enfermería y algunos nombres que no han tenido protagonismo, 'Rino' ha confirmado que "Héctor es una opción" y que "sí está para jugar 60 minutos". Por otro lado, Gorrotxategi ha tenido problemas en el pubis pero ha declarado que "es importante", mientras que Turrientes "da firmeza en ataque".

Matarazzo se ha mostrado optimista con la dinámica tras el último triunfo liguero. "Me siento muy bien con la conexión de los chicos con el cuerpo técnico, el club y el proceso. La última victoria nos dio cosas para reflexionar sobre lo que debemos mejorar, pero también aspectos muy positivos de carácter y estilo para seguir haciendo crecer al equipo y sumar muchos puntos", concluyó.