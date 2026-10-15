Abelardo, homenajeado junto al argentino Ferrero, confía en "el ascenso" del Sporting

Tanto Abelardo -que también triunfó en la seleccion española, en el Barcelona y en el Alavés- fueron reconocidos en la tercera edición de los premios Iñaki Churruca, organizados por la Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES), en un acto al que asistieron el presidente ejecutivo del club, el mexicano José Riestra, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, entre otras autoridades.

Abelardo calificó de "bueno" el arranque del equipo, si bien recordó que la Segunda división es "una categoría súper igualada" en la que "cualquiera puede ganar a cualquiera", y defendió la importancia de "confiar en un proyecto" y en una persona a la que se le dé tiempo, refiriéndose al técnico Larcamón.

El 'Pitu' -técnico de la mano del que el Sporting logró su último ascenso a la Primera división- destacó el rendimiento de los canteranos que han entrado en el equipo ante las bajas por lesión, de los que dijo que "lo están haciendo fenomenal", y advirtió de que habrá "épocas buenas y malas" en una competición de 42 jornadas.

Abelardo desveló además que mantuvo hace unos meses una comida con Riestra, a quien trasladó su opinión sobre lo que "podía faltar en el Sporting" y que se mostró "muy receptivo" con sus planteamientos.

"Soy muy sportinguista, siento mucho a este club y evidentemente estoy para ayudar en lo que pueda", subrayó el ex entrenador, que se ofreció al club para lo que necesite desde fuera.

Ferrero -una de las grandes figuras del mejor Sporting de todos los tiempos, a finales de los años 70 e integrante del once histórico tanto de Boca Juniors, como del equipo de la capital de la Costa Verde- admitió que el equipo "futbolísticamente tiene que progresar", pero señaló que es preferible hacerlo "con resultados positivos como ahora" en una categoría "tan difícil", en la que el conjunto asturiano está sumando puntos "con o sin suerte".

Sobre Larcamón, Ferrero -uno de los mejores extremos izquierdos de la historia de la liga española durante el pasado siglo- recordó que vive "una experiencia nueva" en Gijón, consideró que lo está haciendo "bien, dentro de lo que cabe" y atribuyó a su "facilidad de palabra" su capacidad para defenderse de unas críticas que, a su juicio, "tampoco eran demasiado positivas".

En cuanto al galardón -que lleva el nombre de otra de las leyendas del club, Iñaki Churruca-, Abelardo lo recibió como "un orgullo" por compartirlo con Ferrero, "uno de sus grandes ídolos", mientras que el argentino lo consideró "un honor" y recordó que "hay muchísimos jugadores que podrían merecerlo también".

Riestra, que tomó la palabra durante la entrega de premios, reconoció que el grupo propietario cometió "errores en el inicio", aunque aseguró que "eso ha quedado atrás" y que es "momento de construir juntos".

El presidente ejecutivo admitió que el equipo no está jugando como a la afición le gustaría, pero destacó que ha conseguido "puntos muy importantes" que serán valiosos en el tramo final de la temporada y confió en que este sea "un año especial".

Moriyón, por su parte, definió a la afición rojiblanca como "una forma de estar en el mundo" y recordó la trayectoria de Ferrero, con diez temporadas en el club, el subcampeonato de Liga de 1979, las finales de Copa de 1981 y 1982 y el primer gol europeo de la historia del Sporting. Un 'gol olímpico', directo desde el saque de esquina, con el que el astro argentino abrió el marcador en el histórico triunfo ante el Torino italiano (3-0) en El Molinón.

La alcaldesa destacó también que Abelardo devolvió al equipo a Primera División en 2015 con "aquel inolvidable Sporting de los guajes" y que fue "el primero en poner sobre la mesa" su prestigio cuando el club atravesó de nuevo un momento difícil.