1-1. Empate en Riazor que no satisface a ninguno

El orden táctico se impuso en la primera parte. Dépor y Levante priorizaron no cometer errores en campo propio y eso provocó que ninguno arriesgara demasiado en el pase. Ni uno ni otro amenazaron a Leo Román y Mathew Ryan hasta que en el minuto 37 el italiano Quagliata sacó una potente volea que forzó la estirada del meta australiano del Levante.

El Deportivo tuvo mucho más balón porque el centro del campo del Levante apenas tuvo protagonismo en el primer tiempo. Los atacantes visitantes apenas entraron en juego, hasta que un error de Josema Giménez propició un contraataque que casi culmina Bardeli, antes de que, por centímetros, Luismi Cruz no cometiera penalti sobre Iván Romero en el minuto 42.

En el otro lado del campo, Yeremay Hernández lo intentaba una y otra vez con acciones individuales. La baja por lesión del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang es un serio problema para Antonio Hidalgo porque pierde a su referente ofensivo, pese a que el camerunés Nsongo Bil volvió a realizar un enorme derroche físico y acabaría celebrando su primer gol en Primera División.

Nada cambió en el arranque del segundo tiempo porque el bloque medio-bajo del Levante generaba muchos problemas al Dépor. Hasta que en el minuto 62 Yeremay Hernández encontró espacio para armar una rápida transición. Su disparo se estrelló en Ndukwe, pero el rechace acabó en los pies de Nsongo Bil, que celebró su primer gol en LaLiga.

El gol deportivista obligó al Levante a adelantar sus líneas. Apenas unos minutos después, Adama Traoré, que había entrado antes del gol del camerunés, rozó la sentencia en otra jugada iniciada por Yeremay en campo propio.

El portugués Luis Castro agitó su once en busca de soluciones porque su equipo estaba bloqueado. Los cambios le dieron otro aire, también porque el Dépor se metió demasiado atrás. Pese a ello, los de Hidalgo apenas sufrían. Pero en el minuto 82, un desajuste defensivo de los centrales blanquiazules y un monumental error de Leo Román acabó propiciando el 1-1 de Dani Requena.

La alegría, no obstante, casi le dura muy poco al Levante porque un robo de Diego Villares a Dela al borde del área visitante generó una inmejorable ocasión de gol: el capitán deportivista, en el mano a mano con Ryan, buscó a Asp Jensen en vez de finalizar él y el remate del danés se marchó alto tras estrellarse inicialmente en el larguero.

1 - Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro (Altimira, min.62), Giménez, Bright Ede (Loureiro, min.84), Quagliata; Riki (Angeliño, min.79), Villares, Mario Soriano; Yeremay (Asp Jensen, min.79), Luismi Cruz (Adama Traoré, min.62) y Nsongo Bil.

1 - Levante: Ryan; Nacho Pérez (Toljan, min.76), Dela, Ndukwe, Manu Sánchez; Rey (Olasagasti, min.69), Bardeli (Ratkov, min.69), Dani Requena; Brugué, Iván Romero y Thiago (Víctor García, min.93).

Goles: 1-0, min.63: Nsongo Bil; 1-1, min.82: Requena

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (comité andaluz). Amonestó a Luismi Cruz (min.42) y Alti (min.96) por parte del Deportivo, y a Iván Romero (min.32) y Dela (min.89) por parte del Levante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga disputado en el estadio municipal de Riazor ante 28.437 espectadores. Antes del partido se homenajeó a las futbolistas del Dépor femenino Marisa y Ainoa Gómez, quienes recientemente se proclamaron campeonas del mundo sub-20 con la selección española de la categoría.