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Economía
29 de octubre de 2026 - 19:16

Carmen Marín renuncia al directorio del BCP

La economista Carmen Marín renunció al directorio del BCP.
La economista Carmen Marín renunció al directorio del BCP.

La economista Carmen Marín, miembro del directorio del BCP, renunció hoy al cargo, en donde se encontraba desde octubre de 2022.

Por Gladys Benítez Prieto
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Una de las técnicas que forman parte del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), la economista Carmen Marín, presentó renuncia hoy, según confirmaron fuentes de ABC.

Nuestro diario intentó conocer los motivos o detalles de su decisión, pero no fue posible obtener su versión, ya que no contestó nuestras llamadas.

Lea más: Cotización del dólar: Equipo económico convoca a gremios para analizar impactos

No obstante, de acuerdo con nuestras fuentes, la renuncia está confirmada y fue presentada de manera formal este jueves, luego de cuatro años de ocupar el cargo de directora del BCP.

Marín es una de las técnicas de carrera de la función pública y se encontraba en el directorio de la banca matriz junto a Miguel Mora, Marco González, Liana Caballero y el presidente, Carlos Carvallo.

Cuatro de los cinco miembros del Directorio del BCP. De izquierda a derecha: Miguel Ángel Mora, Marco González, Liana Caballero y Carmen Marín.
Cuatro de los cinco miembros del Directorio del BCP. De izquierda a derecha: Miguel Ángel Mora, Marco González, Liana Caballero y Carmen Marín.

Una técnica de carrera

Carmen Marín asumió el cargo en octubre de 2022, según informa la web del BCP.

De acuerdo con los datos de su formación académica, ella es máster en finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y economista por la Universidad Nacional de Asunción.

Lea más: Hábito de ahorro crece: El 68% de la población paraguaya registra depósitos en el sistema

Antes de llegar al BCP, tuvo una larga carrera en la función pública. Estuvo en la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República. y también en el Gabinete Social, entre 2020 y 2022.

Previamente, fue viceministra de Economía del entonces Ministerio de Hacienda, entre 2017 y 2020. Antes, se desempeñó como directora de Estudios Económicos de la misma cartera, entre 2016 y 2017.

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