Diego Lainez afirma que para él es prioritario volver a la selección mexicana

"La selección siempre va a ser una prioridad para mí, sin importar que haya tenido momentos muy duros. No solo quedar fuera del mundial pasado, para Catar también estaba en muy buen nivel y quedé al margen. Hoy estoy feliz de ver a Rafa aquí y tener siempre abierta la puerta de selección nacional", señaló el jugador de 26 años ante la visita de Márquez al entrenamiento de su equipo.

Lainez, quien previo a la Copa del Mundo de Catar 2022 era considerado como la joya del fútbol mexicano, se perdió ese Mundial y el de este año, a pesar de su calidad, algo que dijo no lo tiene frustrado.

"No es una espina clavada, no me ha tocado estar en un Mundial, pero llevo muchos años en selecciones nacionales, es un objetivo estar en un Mundial, pero no es algo que no me deje dormir", aseguró.

Según el nacido en Villahermosa, Tabasco, su carrera, con todo y los tropiezos, le ha permitido madurar y hacerse mejor jugador en Tigres.

"Tengo 10 años de una carrera que me ha hecho feliz. En Europa me costó, tuve destellos, pero en Tigres me hice un jugador más completo y estoy feliz por ello", explicó.

Diego Lainez surgió del América, equipo con el que debutó en 2016.

En 2018 fue vendido al Real Betis de España, conjunto con el que no se consolidó y pasó al Sporting Braga en 2022, con el que tampoco pudo destacar.

Volvió a México para vestir la playera de los Tigres, equipo con el que a pesar de su buen desempeño no cumplió el sueño de jugar una Copa del Mundo al quedar fuera de la lista final del seleccionador Javier Aguirre, en la pasada justa mundialista.

"En la lista final de la selección yo estaba en buen momento, pero es cuestión de gustos y así es el fútbol, quedé fuera. Yo le doy naturalidad a eso. Es bueno que la selección vea a Tigres, fue grata la visita de Rafa, no pude platicar con él, pero siempre será grato recibir este tipo de visitas", concluyó.

Lainez ha formado parte de los procesos de selección nacional desde la Sub'17. Fue parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en 2021. Con la mayor, ganó la Copa Oro de Concacaf 2023 y la Liga de Naciones 2025.