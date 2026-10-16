Perú confirma un amistoso contra Bolivia en plena visita del papa León XIV

"La Bicolor vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia en un nuevo amistoso internacional en Lima", señaló la cuenta oficial de la selección en X, donde se indicó que el encuentro se realizará durante la fecha oficial de la FIFA.

La FPF no especificó el escenario en el que se jugará el partido, ya que el día 12 el Estadio Nacional de Lima será utilizado para un encuentro del papa con los jóvenes peruanos.

La selección nacional, que dirige el brasileño Mano Menezes, volverá de esa manera a jugar un partido en su país, tras haber realizado una gira de cuatro amistosos por Norteamericana entre fines de septiembre e inicios de octubre.

Perú perdió ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0) y empató con México (1-1).

La Bicolor, que desde enero pasado ha emprendido una etapa de recambio de jugadores con miras a las próximas eliminatorias mundialistas, afronta una racha de malos resultados que la ha llevado a sumar una sola victoria (1-2 ante Haití), en ocho amistosos disputados hasta el momento bajo la conducción de Menezes.

En medio de las duras críticas de los aficionados y la prensa especializada, los dirigentes de la FPF han ratificado que su intención es que la selección juegue sus partidos de eliminatorias tanto en Lima como en la altura andina de ciudades como Cusco y Puno.

En ese sentido, medios locales han adelantado que la selección planea jugar otro amistoso el próximo 17 de noviembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar, ante una selección centroamericana que puede ser Honduras.