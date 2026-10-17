El fútbol portugués prevé ingresos récord de casi 162 millones de euros esta temporada

La entidad presidida por Pedro Proença contempla desembolsos de 159,1 millones de euros, unos dieciséis millones más, según las cifras del presupuesto dadas a conocer hoy por la entidad.

Las competiciones internacionales representan una partida relevante: la federación prevé obtener de su participación 23,6 millones de euros, frente a los 20,2 millones del presupuesto precedente, y destinar 39,1 millones a este ámbito deportivo.

El crecimiento de los ingresos se acompaña de un aumento de los gastos de personal y órganos estatutarios, que pasan de 23,5 a unos 34,6 millones de euros.

El resultado positivo previsto se sitúa en 2,819 millones de euros, por debajo de los 3,097 millones presupuestados para 2025/26. Las cifras son previsiones para la temporada, no resultados ya obtenidos.

Las cuentas abarcan el conjunto del grupo FPF y forman parte de una estrategia que combina la actividad deportiva con inversiones en infraestructuras y recursos humanos y un mayor apoyo a clubes y asociaciones.

El plan se integra en la estrategia federativa para el período 2024-2036 y fue aprobado el pasado 6 de junio por la Asamblea General, reunida en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa.