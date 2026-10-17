El hijo de Robinho debuta en la Serie A con el Génova

El joven atacante brasileño, cuyo nombre completo es Robson de Souza Júnior, sustituyó a Junior Messias y disfrutó de sus primeros minutos con el equipo de Daniele de Rossi, que decidió darle una oportunidad después de sus destacadas actuaciones con el conjunto Primavera del club genovés.

Robinho Júnior llegó al Génova el pasado verano procedente del Santos, el mismo club en el que comenzó su carrera su padre, mediante una cesión con opción de compra fijada en ocho millones de euros. Inicialmente destinado al equipo juvenil, su rendimiento aceleró su incorporación a los entrenamientos de la primera plantilla.

En el Primavera, dirigido por Domenico Criscito, el brasileño marcó dos goles frente al Atalanta el pasado septiembre y otro contra el Juventus el 11 de octubre, además de participar decisivamente en la victoria por 1-3 frente al conjunto turinés. Su velocidad, su capacidad para el regate y su habilidad con la pierna izquierda despertaron expectativas sobre su futuro.

Con el número 21 en la espalda, durante los algo más de diez minutos que disfrutó sobre el césped del Olímpico de Roma Robinho Júnior no pudo influir en el juego de su equipo, derrotado 2-0 por el Roma con los tantos del argentino Santiago Castro y Emanuele Lulli.

Nacido el 17 de diciembre de 2007 en Santos, Robinho Júnior también dio sus primeros pasos profesionales en el equipo brasileño, con el que debutó en julio de 2025 frente al Flamengo. Su llegada al fútbol italiano supone una nueva etapa en una trayectoria inevitablemente marcada por las comparaciones con su padre, que jugó en el Real Madrid, el Manchester City y el Milan.

Su padre, que conquistó dos Ligas españolas con el Real Madrid y una italiana con el Milan, cumple actualmente en Brasil una condena de nueve años de prisión por una violación cometida en Italia. Su hijo, mientras tanto, inició este sábado su propio recorrido en la Serie A, con el objetivo de construir una carrera al margen de la notoriedad de su apellido.