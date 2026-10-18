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18 de octubre de 2026 - 09:00

¿Sin luz en casa? Estas son las zonas con cortes programados de ANDE

Varias ciudades están en zona de cortes programados de la ANDE.
Varias ciudades están en zona de cortes programados de la ANDE.Shutterstock

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) programó trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red eléctrica para este domingo. También se prevén interrupciones breves en el suministro para realizar maniobras en la Subestación Central.

Por ABC Color
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En Asunción, los trabajos programados de la ANDE abarcarán las calles Mario Halley Mora y Dr. Rivarola, en el barrio Botánico, de 07:00 a 17:00.

En el barrio Ciudad Nueva, sobre Mayor Fleitas entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez, las tareas se realizarán de 13:00 a 16:00.

En el barrio San Roque, los trabajos se desarrollarán de 08:30 a 12:00, en las calles Constitución, entre Pettirossi y Herrera, y Curupayty, entre Herrera y Azara.

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Departamento Central, con con cortes

En Capiatá, la intervención se llevará a cabo sobre Pedro Mendoza, desde San Pedro hasta Villa Integración María Auxiliadora, en el barrio Kennedy, de 09:00 a 19:00.

En Ñemby, los trabajos afectarán la calle Caaguazú, desde Asociación Pilarense hasta el cementerio, además de sectores de San Alfredo y Boquerón, de 08:00 a 18:00.

También habrá tareas sobre la ruta PY01, Acceso Sur, desde 1.º de Marzo hasta Tte. Fariña, frente a la fábrica de Pulp, en el barrio San Jorge, de 08:30 a 18:00.

En Itauguá, la ANDE realizará el cambio de postes y traslado de línea sobre la ruta Marcial Samaniego y Calle Po’i, en las inmediaciones del Hospital Nacional, de 10:00 a 18:00.

Trabajos programados en Itapúa

En la Región Sur, los trabajos se concentrarán en la zona de Las Mercedes, Itapúa, de 06:00 a 17:00. La intervención contempla mantenimiento preventivo y correctivo del sistema SIM-MT del alimentador MAU3.

Interrupciones breves en el microcentro de Asunción

La ANDE también prevé maniobras por transferencia de carga vinculadas a trabajos en la Subestación Central y la Estación Parque Caballero. Las tareas podrían ocasionar interrupciones de entre cinco y diez minutos en el suministro eléctrico.

Las maniobras están previstas entre anoche, a las 23:00, y la 01:00 del domingo, así como de 15:00 a 17:00 de hoy.

Entre los puntos y establecimientos mencionados por la institución figuran el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda, el Teatro Latino, el Centro Cultural Juan de Salazar y varios edificios y comercios del microcentro.

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Recomendaciones de la ANDE

La institución recomienda tomar precauciones durante los horarios de intervención, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, servicios de agua potable e instituciones de seguridad pública.

La ANDE señaló que, si los trabajos concluyen antes del horario previsto, el servicio eléctrico será restablecido anticipadamente.