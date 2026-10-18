¿Sin luz en casa? Estas son las zonas con cortes programados de ANDE

En Asunción, los trabajos programados de la ANDE abarcarán las calles Mario Halley Mora y Dr. Rivarola, en el barrio Botánico, de 07:00 a 17:00.

En el barrio Ciudad Nueva, sobre Mayor Fleitas entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez, las tareas se realizarán de 13:00 a 16:00.

En el barrio San Roque, los trabajos se desarrollarán de 08:30 a 12:00, en las calles Constitución, entre Pettirossi y Herrera, y Curupayty, entre Herrera y Azara.

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Departamento Central, con con cortes

En Capiatá, la intervención se llevará a cabo sobre Pedro Mendoza, desde San Pedro hasta Villa Integración María Auxiliadora, en el barrio Kennedy, de 09:00 a 19:00.

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En Ñemby, los trabajos afectarán la calle Caaguazú, desde Asociación Pilarense hasta el cementerio, además de sectores de San Alfredo y Boquerón, de 08:00 a 18:00.

También habrá tareas sobre la ruta PY01, Acceso Sur, desde 1.º de Marzo hasta Tte. Fariña, frente a la fábrica de Pulp, en el barrio San Jorge, de 08:30 a 18:00.

En Itauguá, la ANDE realizará el cambio de postes y traslado de línea sobre la ruta Marcial Samaniego y Calle Po’i, en las inmediaciones del Hospital Nacional, de 10:00 a 18:00.

Trabajos programados en Itapúa

En la Región Sur, los trabajos se concentrarán en la zona de Las Mercedes, Itapúa, de 06:00 a 17:00. La intervención contempla mantenimiento preventivo y correctivo del sistema SIM-MT del alimentador MAU3.

Interrupciones breves en el microcentro de Asunción

La ANDE también prevé maniobras por transferencia de carga vinculadas a trabajos en la Subestación Central y la Estación Parque Caballero. Las tareas podrían ocasionar interrupciones de entre cinco y diez minutos en el suministro eléctrico.

Las maniobras están previstas entre anoche, a las 23:00, y la 01:00 del domingo, así como de 15:00 a 17:00 de hoy.

Entre los puntos y establecimientos mencionados por la institución figuran el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda, el Teatro Latino, el Centro Cultural Juan de Salazar y varios edificios y comercios del microcentro.

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Recomendaciones de la ANDE

La institución recomienda tomar precauciones durante los horarios de intervención, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, servicios de agua potable e instituciones de seguridad pública.

La ANDE señaló que, si los trabajos concluyen antes del horario previsto, el servicio eléctrico será restablecido anticipadamente.