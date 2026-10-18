En Banco Central del Paraguay se dieron al menos diez avisos sobre Ueno Bank

Diciembre de 2023. Apenas cuatro meses pasaron desde que Santiago Peña asumió la presidencia y el Banco Central del Paraguay (BCP) ya aprobó la transformación de la otrora Financiera Ueno en Ueno Bank (Grupo Vázquez SAE). Dos años antes había adoptado el nombre de Financiera Ueno bajo la presidencia precisamente del propio Carlos Carvallo, actual titular de la banca matriz.

Con apenas cuatro meses de nuevo gobierno, la bancarización sirvió como plataforma para captar fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), inicio que se dio con un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de G. 70.000 millones, tal como lo publicó en su momento nuestro diario.

En 2024, el crecimiento cobró mayor fuerza con el anuncio de la absorción del desaparecido Visión Banco. Para concretar esa operación, el BCP concedió a Ueno Bank dos facilidades financieras por G. 5,1 billones (US$ 691 millones): un fideicomiso de G. 2,5 billones (US$ 335 millones) destinado a gastos e inversiones, y otro de G. 2,6 billones (US$ 356 millones) para el tratamiento de la cartera vencida.

A esta aprobación, dictada el 21 de junio de 2024, le siguió un flujo constante de capital público, de acuerdo con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el boletín de inversiones del IPS. Sin embargo, en paralelo a esta expansión aparecieron múltiples advertencias que la banca matriz decidió pasar por alto. El BCP solo tomó medidas tras un pedido de informes aprobado por el Senado el 9 de septiembre pasado.

Los documentos internos del BCP demuestran que las notificaciones técnicas datan desde 2025. En la infografía te presentamos las huellas que dejaron funcionarios del BCP y cuyas autoridades del ente monetario ocultaron al Senado sobre el banco que hasta agosto de este año ya capturó G. 4,8 billones (850 millones de dólares) del sector público y del fondo de jubilaciones del sistema previsional.