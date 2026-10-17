El Real Madrid reacciona, el Tenerife coge vuelo y el Valencia se hunde

La contundente derrota ante el Barcelona, la más abultada en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos, había vuelto a poner en cuestión la capacidad del conjunto blanco para discutir la hegemonía azulgrana.

Ante el Espanyol, el equipo de Pau Quesada tenía la oportunidad de pasar página y meter presión al Madrid CFF, que el domingo se mide al Atlético de Madrid, en la pugna por la segunda plaza. Y cumplió con creces.

El gol que abrió el marcador, sin embargo, se hizo esperar. No llegó hasta el tiempo añadido de la primera parte, cuando Sara Däbritz rompió la resistencia blanquiazul al rematar un centro lateral. Ya en la segunda mitad, Lineth Beerensteyn aprovechó su velocidad para sacar partido de un error de la zaga visitante y ampliar la ventaja, antes de que el fichaje estrella Felicia Schröder redondeara el 3-0.

En el añadido, Claudia Bicho anotó el gol del honor del Espanyol, insuficiente para evitar que el Real Madrid sumara tres puntos que le permiten recuperar provisionalmente la segunda plaza.

El Costa Adeje Tenerife empieza a encontrar el rumbo después de un arranque por debajo de las expectativas generadas por su cuarta posición de la pasada temporada. El conjunto insular sumó su tercera victoria consecutiva al golear al Badalona Women (0-4), que sigue sin ganar en el estadio municipal de fútbol Palamós-Costa Brava.

Un doblete de Carlota Suárez y un tanto de Iratxe encarrilaron el triunfo visitante con una primera mitad sobresaliente, en la que el Tenerife desarboló por completo a su rival. Tras el descanso, Elba Vergés completó la goleada de un equipo dirigido por Yerai Martín que escala provisionalmente hasta la sexta plaza, a la espera del resto de resultados de la jornada.

El Athletic Club hundió un poco más al Valencia en el fondo de la clasificación y prolongó la espera del conjunto che por su primera victoria. El regreso a Primera está siendo un duro choque con la realidad para las valencianistas, que, pese a llevar a sus rivales al límite, siguen sin encontrar premio. En Lezama, además, la fortuna volvió a darles la espalda.

El conjunto vasco llevó la iniciativa y encontró el premio a su insistencia en el minuto 60, cuando un disparo de Sara Ortega desde la frontal golpeó primero en el poste y después en la espalda de Alice Pinguet antes de acabar en el fondo de la portería valencianista.

Por su parte, el Granada sumó en Las Gaunas su tercer partido consecutivo sin perder al imponerse por 2-3 al Logroño United, en un encuentro que tuvo bajo control incluso después de quedarse en inferioridad numérica por la expulsión de Miku Ito en el minuto 74.

Bárbara López adelantó al conjunto andaluz con un remate de cabeza, pero Isina restableció la igualdad. Tras el descanso, el Granada dio un paso adelante y la propia Bárbara López firmó su doblete antes de que Naiara Sanmartín ampliara la ventaja hasta el 1-3.

María Barquero puso emoción al tramo final con el 2-3, pero el Logroño, demasiado dependiente de Isina y falto de ideas, no encontró la manera de volver a igualar el encuentro. El marcador ya no se movió y el Granada sumó tres puntos importantes para seguir alejándose de la zona de descenso.