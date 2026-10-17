Matarazzo confirma la baja de Yangel Herrera

"Yangel no formará parte de la convocatoria porque tiene molestias en el gemelo y no queremos arriesgar. Posiblemente suban uno o dos jugadores del Sanse para completar el grupo", dijo.

"Es un partido de liga que queremos ganar para seguir creciendo. Sin embargo, a pesar de los puntos que han conseguido hasta ahora, no hay que subestimar al Málaga. Tienen un estadio muy enérgico. Ya tuvimos el ejemplo la temporada pasada con el Oviedo, cuando iban abajo y nos hicieron tres goles, así que tenemos que salir a rendir, dar la cara y hacer nuestro fútbol, siendo rápidos, verticales y con un cien por cien de responsabilidad defensiva", analizó el técnico estadounidense en rueda de prensa.