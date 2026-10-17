Un Sevilla sin urgencias evalúa al Real Madrid antes del Clásico

El Sevilla no vence al Real Madrid desde el 26 de septiembre de 2018, en el Sánchez Pizjuán. En el Bernabéu, el equipo andaluz no saca los tres puntos desde el 7 de diciembre de 2008. De los últimos diez encuentros entre ambos conjuntos, el Madrid ha ganado nueve; el restante fue un empate a 1.

Los de Jose Mourinho llegan a este encuentro después de ocho victorias y dos derrotas entre todas las competiciones, a seis puntos del Barcelona en LaLiga y con el Clásico (25 de octubre) cada vez más cerca. En los últimos siete días, sumaron tres puntos en LaLiga al imponerse al Villarreal, y otros tres en la Liga de Campeones tras remontar frente a la Roma.

"Cansados, pero mañana no. Tenemos muy buenas opciones en caso de que decidamos hacer algún cambio, dar un poco de frescura al equipo", dijo el técnico portugués en la rueda de prensa previa. Son baja segura Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, que todavía no ha completado un entrenamiento con el grupo.

Tampoco estará Vinícius, que cumplirá ante el Sevilla el primero de sus cuatro partidos de sanción por la tarjeta roja que vio ante el Villarreal. Mourinho adelantó que el brasileño será titular en competición europea la próxima semana, cuando el Leipzig visita el Bernabéu.

Su ausencia deja hueco en el ataque para que Arda Güler, clave en el Olímpico, recupere la titularidad, aunque el portugués podría optar por Endrick o Carlos Espí, dispuestos a echar la puerta abajo. Diomande, que ha gozado de minutos en las últimas semanas, también apunta al once. Mbappé y Bellingham parecen indiscutibles.

Por detrás, la gran duda es qué hará Mourinho con el criticado doble pivote Valverde-Tchouaméni. En la línea defensiva, si continúa con la alternancia en los laterales, es el turno de Trent y Carreras, y Huijsen podría regresar al centro de la zaga.

Por su parte, el Sevilla de Luis García Plaza llega al Santiago Bernabéu con la tranquilidad de lo ya logrado en el inicio de la competición liguera, tanto en concepto y dibujo de equipo como en resultados, lo que le ha llevado a estar clasificado en quinta posición con una renta de catorce puntos.

Con este aval, el equipo sevillista afronta el duelo sin urgencias, aunque con el regusto amargo que le dejó el empate sobre la bocina de la pasada jornada ante el Levante en el Ciutat de Valencia (3-3), al llegar en el minuto 100.

La baja más sensible es la del extremo Miguel Sierra, fuera para los próximos tres meses por una luxación de la clavícula derecha de la que ha sido operado y que ha frenado su destacada progresión.

A su ausencia se unen las del centrocampista Jon Guridi, con una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo, y la del delantero Isaac Romero, expulsado contra el Levante, además de la duda del centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili. En contrapartida, el Sevilla recupera al belga Lucas Stassin.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Konaté, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

Sevilla: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Ejuke, Correia; Ure y Stassin.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (C. Balear).

Estadio: Santiago Bernabéu, de Madrid.