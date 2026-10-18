2-5. La Real Sociedad somete con una goleada a un inocente Málaga

Los primeros minutos fueron de tanteo, con algo más de ritmo del Málaga, pero en la primera acción de ataque del conjunto donostiarra, Take Kubo se abrió, buscó el disparo desde una esquina de área grande y, tras rozar en un contrario, el balón entró por una escuadra.

La Real Sociedad defendía el gol, tenía el control y salía con rapidez por las bandas, sobre todo por la derecha, donde Take Kubo mostraba su calidad.

El equipo malaguista tuvo el empate con un remate del delantero Adrián Niño tras un centro por la izquierda que el guardameta Álex Remiro, en una intervención de reflejos y calidad, desvió a córner.

Oskarsson no falló a la segunda que tuvo, tras un despeje en el centro del campo de Adrián Niño, y la pasividad de la defensa local permitió que el islandés se marchara por velocidad y superara por bajo a Alfonso Herrero.

El decorado cambió algo en la segunda parte para el Málaga con los cambios de Adam Aznou y Ramón Enríquez, y el gol de Adrián Niño, después de un servicio de Pablo Martínez, dentro del área grande, en el minuto 54.

Fue un espejismo, porque la Real Sociedad marcaba el ritmo y el campeón del mundo Mikel Oyarzabal aplacó cualquier sueño de remontada del Málaga con un disparo raso, sin nadie que lo taponara, para batir por bajo de nuevo a Alfonso Herrero.

El Málaga volvió a la carga con otro golazo, del centrocampista Pablo Martínez, que enganchó una volea que entró por una escuadra.

Pero la Real Sociedad, que sesteaba por momentos, volvió a centrarse y otro gol de Oyarzabal, idéntico al tercero, rompió la ilusión malaguista, que terminó por desvanecerse seguidamente con otro tanto de Gonzalo Guedes al aprovechar un remate de cabeza de Oskarsson al larguero.

Nueva derrota del Málaga, colista con tan solo cuatro puntos, y una Real Sociedad muy sólida que se instala en la quinta posición con 16.

2 - Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Recio, Calero, Salinas (Aznou, m. 46); Larrubia (Joaquín, m. 68), Pablo Martínez, Izan Merino (Ramón Enríquez, m. 46), Dotor (Dani Lorenzo, m. 64); Niño (Puga, m. 82) y Chupete.

5 – Real Sociedad: Remiro; Héctor Fort (Zubeldia, m. 60), Jon Martín, Sarr, Aihen (Sergio Gómez, m. 71); Take (Ochieng, m. 71), Gorrotxa, Soler, Barrenetxea (Guedes, m. 60); Oskarsson (Marchal, m. 79); y Oyarzabal.

Goles: 0-1, M.3: Kubo. 0-2, M.26: Oskarsson. 1-1, M. 54: Niño. 1-3, M. 59: Oyarzabal. 2-3, M. 66: Pablo Martínez. 2-4, M. 67: Oyarzabal. 2-5, M. 73: Guedes.

Árbitro: Luis Bestard Servera. Amonestó al local Chupete (m. 67) y al visitante Jon Martín (m. 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores.