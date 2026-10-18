Corinthians golea 7-0 a Caracas y sella su pase a cuartos de la Libertadores Femenina

El equipo brasileño abrió el marcador en el minuto 13 con un remate de Andressa Alves desde corta distancia, tras un rebote de la portera venezolana Aranzha Aguiar.

En el minuto 20, Jaqueline Ribeiro amplió la ventaja al recibir un centro de Tamires Dias desde la banda izquierda. Diez minutos después, Duda Sampaio marcó el tercero con un potente remate tras un tiro de esquina.

En el segundo tiempo, una falta sobre Ingrid Borges dentro del área derivó en un penalti a favor del Corinthians, que Paola García convirtió en el cuarto gol desde los doce pasos.

Sampaio, por su parte, volvió a marcar con un remate cruzado que superó a la portera venezolana.

Gabriela Zanotti amplió la ventaja en el minuto 76 al empujar el balón a la portería tras un rechazo de Aguiar a un remate de Gisela Robledo, quien sentenció el marcador con el séptimo tanto en el tiempo añadido.

Corinthians se enfrentará el próximo miércoles a Independiente Santa Fe, que ganó más temprano al chileno Colo Colo y es segundo del grupo.